قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين بعد غد السبت 12 ساعة

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قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين بعد غد السبت 12 ساعةالخميس، 22 نوفمبر 2018 09:51 م
قطع المياه- أرشيفية
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196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020
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