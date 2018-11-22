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غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق فى الجيزة لمدة 6 ساعات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:00 ص
غدًا.. قطع المياه عن 8 مناطق فى الجيزة لمدة 6 ساعات قطع مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد عدة مناطق بالجيزة، غدًا الجمعة، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة الـ12 منتصف ليل الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح بعد غد السبت.

 

وأوضحت شركة مياه الجيزة، أن المناطق المتأثرة بقطع الخدمة هى "كفر طهرمس، فيصل ومتفرعاته، الهرم ومتفرعاته، منشأة البكارى، المريوطية، المنصورية".

 

وأضافت الشركة، أن سبب قطع المياه هو تنفيذ أعمال تركيب طلمبات جديدة بتوسعات محطة مياه إمبابة، بالإضافة إلى أعمال صيانة بالرافع اليابانى بنادى الرماية "المغذى لمناطق فيصل والهرم".

 

من جانبها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بالمناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .

 

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحى رقم طوارئ 125 لتلقى شكاوى المواطنين، وتوفير سيارات مياه نقية عند الطلب .

 


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