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غادة والى: لدينا بيانات 24 مليون شخص مسجلين فى تكافل وكرامة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:19 ص
غادة والى: لدينا بيانات 24 مليون شخص مسجلين فى تكافل وكرامة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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استعرضت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عدد أفراد الأسر المسجلة على قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، وقد بلغ عددهم 24 مليون و835.418 ألف، وعدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 2 مليون و213.219 ألف أسرة.

وبالنسبة للحالة التعليمية للمستفيدين فبلغ عدد المستفيدين الأميين مليون و386.608 الف بنسبة 62% وعدد المستفيدين الذين يعرفون القراءة والكتابة 258.885 ألف والمستفيدين تعليم أقل من متوسط 75.619 ألف مستفيد فى حين بلغ  عدد المستفيدين " تعليم متوسط او فوق المتوسط "  410.690 ألف مستفيد فى حين بلغ  عدد المستفيدين " تعليم جامعى فأعلى " 20.222 ألف مستفيد وبلغ عدد المستفيدين دون سن التعليم " أطفال ذوى إعاقة " 25.191 ألف.

وبالنسبة للحالة الاجتماعية للمستفيدين فبلغ عدد المستفيدين من المتزوجين 2 مليون و13 ألف وعدد المطلقات 28.910 ألف وبلغ عدد الحالات المهجورة 8.865 الاف، كما بلغ عدد المستفيدين من الأرامل 15.562 ألف فيما بلغ عدد المستفيدين "اعزب" 73.240 ألف مستفيد.

وفيما يتعلق بالمرحلة العمرية لجميع أفراد الأسر المقبولة فبلغ عدد الأفراد من حديث الولادة إلى ما قبل 6 سنوات 2 مليون 119.109 ألف، وعدد الأفراد من 6 سنوات إلى ما قبل 18 سنة 2 مليون 941.387 ألف وعدد الأفراد من 18سنه إلى ما قبل 35 عاما 2 مليون و247.500  ألف فرد وعدد الأفراد  من 35 سنه إلى ما قبل 49 عاما مليون و553.580 ألف وعدد الأفراد من 49 عاما إلى ما قبل 65 عاما بلغ 339.23 ألف وبلغ عدد الأفراد من 65 عاما أو أكبر 52.269 ألف .


جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التموين.

 


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