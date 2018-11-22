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عبور 292 سفينة قناة السويس بحمولة 21.1 مليون طن فى 6 أيام

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:00 ص
عبور 292 سفينة قناة السويس بحمولة 21.1 مليون طن فى 6 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام، من الجمعة حتى أمس الأربعاء، عبور 292 سفينة بحمولة 21.1 مليون طن.

 

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 44 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، وعبرت قناة السويس يوم الأحد، 62 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، فيما عبرت يوم الاثنين 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الثلاثاء 43 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 49 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام إلى 292 سفينة بحمولة 21.1 مليون طن.


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