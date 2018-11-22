video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يقتل عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل بالوراق والنيابة تقرر حبسه

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:49 م
عامل يقتل عشيق زوجته بعد ضبطهما فى وضع مخل بالوراق والنيابة تقرر حبسه قسم شرطة الوراق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على
إضافة تعليق

أمرت نيابة شمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عشيق زوجته فى الوراق، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم ضبط القتيل بصحبة زوجته، مما دفعه لطعنه بسكين المطبخ، نتج عنها مقتله.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض داخل شقة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل بمصنع عادل لمنزله قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بعمله، فاكتشف زوجته بصحبة أحد الأشخاص فى وضع مخل، مما دفعه للحصول على سكين المطبخ وطعن عشيق زوجته بها، نتج عنها مقتله فى الحال.

وتوصلت التحريات أن المتهم تزوج منذ 4 شهور فقط، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على الزوجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة قتل صاحب محل بلياردو فى مصر القديمة

خيانة زوجية

قتل عشيق

جريمة قتل

الوراق

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة