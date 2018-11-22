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ضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1164 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:11 م
ضبط 99 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1164 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1164 حكمًا متنوعًا منها 880 حكمًا جزئيا و35 حكم مستأنف و233 حكم غرامات، 14 حكم مخالفات وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. كما تمكنت الحملة من ضبط 99 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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