ضبط 7 من عناصر داعش بمحافظة نينوى شمال العراق

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اعتقلت القوات الأمنية العراقية 7 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى جنوبى الموصل.

وقال مصدر فى شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأربعاء، إن"القوات الأمنية اعتقلت 5 من عناصر تنظيم داعش خلال معلومات استخباراتية أفادت بتواجدهم داخل ناحية الشورى جنوبى الموصل حيث اقتادتهم إلى قيادة الشرطة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء ".

من ناحيته، أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول، إن "القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى تمكنت ووفق معلومات دقيقة عن تواجد الخلايا الإرهابية النائمة من إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين، والعثور على عتاد يضم صواريخ RBG7 وقنابل هاون فى ناحية زمار".