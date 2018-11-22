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ضبط 4218 هاربا من أحكام وتحصيل 217 ألف جنيه غرامات فى الغربية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:09 م
ضبط 4218 هاربا من أحكام وتحصيل 217 ألف جنيه غرامات فى الغربية حملات أمنية - صورة أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4218 هاربا من أحكام، منهم 2670 حكم فى جنح الغرامات، 1329 حكم فى جنح الحبس الجزئى 160حكم مستأنف، و49 حكم فى مخالفات، وتحصيل 217 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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