ضبط 4 متهمين بسرقة 8 أجهزة "لاب توب" بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

نجح ضباط مباحث تأمين الفنادق، بدائرة قسم مدينة نصر أول، من ضبط 4 متهمين بسرقة 8 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، من أحد المحلات.

وتلقى ضباط مباحث تأمين الفنادق والمعين لتأمين محور فنادق سيتي ستارز ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بضبط لص داخل محل تريد لاين الكائن بمول سيتي ستارز.

بالانتقال تم التقابل مع المبلغ "محمد عادل"، وقرر أنه بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، طلب من أحد عمال النظافة الخاصين بالمول "سنتينو دنج ويل دنج" 21 سنة يحمل الجنسية الإفريقية، التوجه للمخزن الخاص بالمحل عمله الكائن بذات المول لإحضار عدد 8 جهاز كمبيوتر " لاب توب "، وتسليمهم بالمحل إلا انه قام بالاستيلاء عليهم وفر هاربا،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 68674 لسنة 2018جنح.

حضر المتهم من تلقاء نفسه وبحوزته عدد 5 جهاز كمبيوتر "لاب توب" من متحصلات الواقعة، بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من،"ابراهيم.م"، و "محمد.ع"، و "مصطفي.ا".

وقرر أنه عقب استيلائه علي أجهزة الكمبيوتر المشار إليها استعان بباقي المتهمين لنقل المسروقات خارج المول، باستخدام السيارة رقم ط ل ب 576 ماركة تويوتا نقل " صندوق مغلق "، والخاصة بالشركة عملهم مقابل تحصلهم علي مبلغ مالي عقب التصرف في المسروقات بالبيع.

أمكن ضبط باقي المتهمين وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، تم بإرشادهم ضبط عدد 3 جهاز كمبيوتر " لاب توب " المستولي عليهم داخل السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة حال تواجدها بجراج المول، وبسؤال المبلغ تعرف علي المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.