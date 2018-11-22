ضبط 25 سياره نقل جماعى غير ملتزمة بتعريفات خطوط السير بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس من ضبط 25 سيارة نقل جماعى لمخالفتهم القواعد المرورية وعدم التزامهم بالتعريفات المقررة، خلال الحملات التى نظمتها المحافظة على عدد من المواقف العشوائية بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والدقى.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس والنقل الجماعى وتكثيف أعمال المراقبة على مسئولى الكارته لتعظيم الايرادات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد راشد على التصدى بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية والسيارات الغير ملتزمة بتعريفات خطوط السير المقررة من قبل المحافظة مكلفاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور الجيزة والجهاز التنفيذى للنقل الجماعى والسرفيس لاتخاذ ما يلزم لإزاله أى مخالفات.

تصريحات المحافظ جاءت عقب ترأسه اجتماعاً بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وممثلين من ادارة مرور الجيزة وشرطة المرافق لتكثيف الحملات على المواقف لضمان تحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوى والحفاظ على حقوق المواطن .

وكشف راشد عن قيام حى العمرانية بالتحفظ على 3 مركبات توك توك غير مرخصين واعاقتهم حركه السيارات والمارة وخروجهم بالشوارع الرئيسية وذلك من شوارع جمال الدين الافغانى ومجمع المدارس وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .

لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تكثف من حملات ضبط المركبات المخالفة، مؤكدا على حجز 45 توك توك غير مرخص وغير ملتزم بخطوط السير الممنوحة بالترخيص خلال حملات تم تنظيمها أمس.