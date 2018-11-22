ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا اليوم الخميس من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بمحافظة قنا، فى أطار المحافظة على المال العام، وردع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.













