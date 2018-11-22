ضبط مصنع لتعبئة العسل لاستخدامه مواد غير مطابقة للمواصفات فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة عسل النحل "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ومدون عليها بيانات تجارية وهمية، وعُثر بداخل المصنع على (2844 عبوة عسل نحل منتج نهائى- 500 لتر عسل نحل معد للتعبئة- 525 لتر عسل نحل هوالك ومرتجعات).

كما تم ضبط المدير المسئول عن المدير المسئول عن محل لبيع حلوى المولد النبوى كائن بدائرة قسم شرطة المنشية لحيازته منتجات مجهولة البيانات وغير صالحة للاستهلاك، وبحوزته (13200 قطعة حلوى).

وضبط مطحن لقيام المسئولين بتجميع الدقيق البلدى المدعم، وإعادة نخله وبيعه على أنه دقيق فاخر وضُبط بداخله (140 جوال دقيق بإجمالى أوزان بلغت 7 طن).

كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن صاحب فرش لبيع المخللات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته وعرضه (كمية من المخللات وزنت 660 كيلو جرام مجهولة البيانات، وغير صالحة للاستهلاك).