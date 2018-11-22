ضبط متهم تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط المتهم " جمال. ص" 25 سنة عاطل، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من أحد المارة.

وتلقت القوة الأمنية، استغاثة من "يوسف.ر"، تفيد أنه حال سيره بميدان المماليك ـ دائرة القسم ، قام أحد الأشخاص مترجلا " أدلى بأوصافه التقريبية " بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبط المتهم السالف ذكره، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وهاتف محمول اخر " مجهول المصدر ".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسؤال المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18795 لسنة 2018 جنح القسم، وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته أقر بسرقته بأسلوب " المغافلة" من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم.

أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "أسامة على" ، وباستدعائه تعرف على الهاتف المحمول وأقر بقيامه بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم 18166 لسنة 2018 جنح القسم، تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.