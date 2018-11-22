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صور.. محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:48 م
صور.. محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول
مطروح – حسن مشالي
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زار اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الخميس، اهالي منطقة الكيلو 4 المضارين من الامطار والسيول، التي شهدتها المحافظة، خلال الأسبوع الماضي، وسلمهم مساعدات عينية، و 5000 ألاف جنيه لكل أسرة من ال 9 أسر التي تضررت منازلهم.

وتفقد اللواء مجدى الغرابلى مساكن المواطنين التى تضررت من مياه الأمطار،  وقرر تشكيل لجنة فنية لمراجعة وحصر كافة المنازل المضارة والوقوف على حالتها وإمكانية ترميمها من عدمه  وتقدير القيمة التعويضية مع سرعة إخلائها حفاظا على أرواح المواطنين.

 وأكد أن المحافظة وفرت مساكن لإيواء المضارين  وتجهيزها بكافة المرافق بمنطقة الزيتون، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه على الفور، لكل منزل مضار وعددهم 9 منازل لسرعة نقل أثاث الأسر الراغبة فى الانتقال إلى مساكن الإيواء، ووزع مواد تموينية وسلع غذائية وبطاطين على الأسر المضارة ، ووجه بسرعة إنارة الأعمدة بالمنطقة مع رفع كفاءة الشوارع بالمنطقة.  

وشدد محافظ مطروح على سرعة إيواء الأسر المضارة من مياه الأمطار، لتحقيق الاستقرار لهم، ولحمايتهم من الطقس البارد قبل سقوط أمطار جديدة، مع الانتهاء من إقامة السدود لإبعاد وتوجه مياه الأمطار من أعلى هضبة  الظهير الصحراوي للمنطقة.

ةقدم أهالى المنطقة الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ورعايته لأبناء المحافظة، وعلى سرعة توفير مساكن للإيواء لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.

 رافق محافظ مطروح خلال الجولة، المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الجهات المعنية المختلفة. 

 

محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (1)
محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (1)

 

محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (2)
محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (2)

 

محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (3)
محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (3)

 

محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (4)
محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (4)

 

محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (5)
محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (5)

 

محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (6)
محافظ مطروح يسلم مساعدات للمضارين من الأمطار والسيول (6)

 

 


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