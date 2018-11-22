صور.. قصة نجاح صاحب مصنع مخللات بالمنوفية بدعم من جهاز تنمية المشروعات

المنوفية _ محمد فتحى

يواصل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة المنوفية، نجاحاته، من خلال قصص شباب استطاعوا أن يبدلوا حياتهم بعد الحصول على دعم الجهاز وتمويله مشروعاتهم، مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .

قصة النجاح هذه المرة بقرية المقاطع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مع الشاب طارق أحمد على البالغ من العمر 40 عاما، والذى أصبح من محاسب فى أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ إلى صاحب مصنعين وذلك بمساعدة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، الذي مول مشروعه حتى أصبح صاحب أشهر مصنعا للمخللات بمحافظة المنوفية.

يقول طارق: بدأت حياتى العملية محاسبا بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ سنة 1998 ، ثم تنقلت بين عدد من الفنادق حتي عام 2003، حيث فكرت فى بداية المشروع وبالتحديد فى أول عام 2004 ، حيث كان لدى فكرة مشروع تصنيع الزبتون والمخللات الفاخره، وذهبت حينها للصندوق الاجتماعى للتنمية بشبين الكوم وعرضت على المسئولين الفكرة، وبالفعل قدموا لى قرضا بمبلغ 50 ألف جنيه وانتهيت من سداده فى نهاية 2007.

وتابع طارق أحمد على، فى حديثه لـ"اليوم السابع": "بعد ذلك توسعت فى المشروع، وحصلت على قرض آخر بمبلغ 150 ألف جنيه فى بداية 2008 حيث قمت بشراء معدات جديدة لازمة للمشروع وهى عبارة عن ماكينة لتقطيع الخضراوات وهزاز لتحجيم الزيتون وترولى وماكينة كهرباء، وانتهيت من تسديد القرض فى 2010" .

وفى عام 2012، حصلت على قرض جديد للتوسع فى المشروع بشكل أكبر، ومضاعة انتاج المصنع وتوزيع المنتجات على المحلات المختلفة داخل المحافظة، وكذلك عدد من الفنادق بالمحافظات الأخرى، مثل جنوب سيناء والبحر الاحمر والقاهرة، قائلا:" والحمد لله سددت القرض كاملا".

وفى بداية 2016، حصل "طارق" على قرض رابع بمبلغ 200 ألف، طور به العمل، وتابع: "حصلت على شهادة الإشراف الصحى من وزارة الصحة وتوسعت والمصنع أصبح مصنعين بأحدث الاشتراطات المتوافقة مع غرفة الصناعات الغذائية وأنا اقتربت من سداد القرض الأخير، وبفضل الله وصل رأس مال المصنعين 3 ملايين جنيه ونصف، بالإضافة إلى أن المصنع يوفر 10 فرص عمل ثابتين للعمال الموجودين مؤمن عليهم، و150 فرصة عمل للأهالى الذين يقومون بتوزيع أنواع المخللات للمصنع.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات كرمه هذا العام، كأحد أفضل مشروعين عن محافظه المنوفية، بخلاف تكريمه بجامعة المنوفية في أسبوع شباب الجامعات تحت عنوان قصة نجاح، كما تم تكريم من قبل مديريه الشباب والرياضة بالمحافظة في اليوم العالمى للشباب .

وطالب طارق المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن يعطي لكل مشروع صغير 500 متر بالمناطق الصناعية التابعة له حتى نخرج من الكتله السكانية التى تسبب بعض المشاكل مع السكان تنفيذ للقانون 241 لسنة 2004 بإعطاء نسبه 10 بالمائة للمشروعات الصغيرة من نسبة الأراضى الشاغرة بالدولة.