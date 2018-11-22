صور.. فرنسيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتشد أعداد من الفرنسيين، اليوم الخميس، للاحتجاج على الارتفاع الذى شهدته أسعار الوقود فى الأيام الماضية، حيث أغلقوا الطريق أمام مصفاة توتال للديزل الحيوى فى منطقة سور مير.



ارتفاع أسعار الوقود أثار غضبا كبيرا فى الداخل الفرنسى

وقد ارتدى المحتجون السترات الصفراء، والتى تعد بمثابة علامة مميزة للسائقين فى فرنسا، وحملوا اللافتات المناهضة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الوقود فى إطار خطط الإصلاح التى يتبناها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.



الشرطة تحيط بالمتظاهرين



المتظاهرون أغلقوا الطريق نحو مصفاة توتال



المتظاهرون الفرنسيون



المتظاهرون يرفضون رفع أسعار الوقود



جانب من المشاركين فى الاحتجاج



جانب من المظاهرات



عدد من المتظاهرين



متظاهر يرفع علم فرنسا فى وسط الطريق



متظاهرون يرتدون السترات الصفراء



متظاهرون



مجموعة من المتظاهرين يحملون لافتة



مصفاة توتال لوقود الديزل الحيوى