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صور.. فرنسيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:35 م
صور.. فرنسيون يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتشد أعداد من الفرنسيين، اليوم الخميس، للاحتجاج على الارتفاع الذى شهدته أسعار الوقود فى الأيام الماضية، حيث أغلقوا الطريق أمام مصفاة توتال للديزل الحيوى فى منطقة سور مير.

ارتفاع أسعار الوقود أثار غضبا كبيرا فى الداخل الفرنسى
ارتفاع أسعار الوقود أثار غضبا كبيرا فى الداخل الفرنسى

 

وقد ارتدى المحتجون السترات الصفراء، والتى تعد بمثابة علامة مميزة للسائقين فى فرنسا، وحملوا اللافتات المناهضة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الوقود فى إطار خطط الإصلاح التى يتبناها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

الشرطة تحيط بالمتظاهرين
الشرطة تحيط بالمتظاهرين
المتظاهرون أغلقوا الطريق نحو مصفاة توتال
المتظاهرون أغلقوا الطريق نحو مصفاة توتال
المتظاهرون الفرنسيون
المتظاهرون الفرنسيون
المتظاهرون يرفضون رفع أسعار الوقود
المتظاهرون يرفضون رفع أسعار الوقود
جانب من المشاركين فى الاحتجاج
جانب من المشاركين فى الاحتجاج
جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات
عدد من المتظاهرين
عدد من المتظاهرين
متظاهر يرفع علم فرنسا فى وسط الطريق
متظاهر يرفع علم فرنسا فى وسط الطريق
متظاهرون يرتدون السترات الصفراء
متظاهرون يرتدون السترات الصفراء
متظاهرون
متظاهرون
مجموعة من المتظاهرين يحملون لافتة
مجموعة من المتظاهرين يحملون لافتة
مصفاة توتال لوقود الديزل الحيوى
مصفاة توتال لوقود الديزل الحيوى
مصفاة توتال
مصفاة توتال

 


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