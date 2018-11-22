صور.. طالب بالإسماعيلية يخترع روبوت يقدم الطلبات للمنازل

الإسماعيلية – جمال حراجى

مؤمن عبد الرحمن عثمان 15 عاما، طالب فى الصف الأول الثانوى بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بالإسماعيلية، وهو نموذج مشرف لمصر بشكل عام والإسماعيلية بشكل خاص، والتحق ببرنامج جامعة الطفل فى جامعة قناة السويس منذ ثلاث سنوات.

وشارك فى مسابقات عالمية، وحصل على جوائز داخل مصر وخارجها، منها، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أصنع كتابك الإلكترونى، وجائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وكرمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الثالث أبريل 2017 بالإسماعيلية لقيامة بإختراع ربوت يكتشف الألغام عن بعد فى عشردقائق.

تكريم الجامعة

مؤمن تم تكريمه مؤخرا من رئيس جامعة قناة السويس الدكتور عاطف أبوالنور لحصوله على المركز الثالث على مستوى جامعات الطفل بالقاهرة ممثلا لجامعة الطفل بجامعة قناة السويس، لاختراعة ربوت يقوم بتوصيل الطلبات للمنازل والمطاعم ديلفرى ونافس 11 جامعة و119 اختراعا كان اختراع مؤمن الثالث .

ربوت دليفرى

يقول مؤمن عبدالرحمن لـ اليوم السابع أن الإختراع الجديد عبارة عن ربوت إنسان ألى يقوم بتوصيل الطلبات لأى مكان يتم برمجته علية عن طريق برنامج "أبيلكشن" موجود بالموبايل ومزود بجهاز" الجى بى أس" لتحديد الأماكن، ويتحرك من نقطة البداية المحددة سلفا إلى نقطة النهاية المراد الوصول إليها، وحصل الاختراع على المركز الثالث فى مسابقات جامعة الطفل بالقاهرة بمعرض القاهرة الدولى فى الفترة من 8: 9 نوفمبرالحالى بحضور وزير التعليم العالى ووزير التربية والتعليم ووزيرة التخطيط ورئيس أكاديمية البحث العلمى.

وشارك فيها 11 جامعة طفل على مستوى الجمهورية وتقدم فى المسابقة 119 اختراع وحصلت على المركز الثانى فى لبطولة العربية للروبوت ومرشح للسفر وتمثيل مصر فى الكويت فى الفترة من 8 إلى 10 يناير 2019.

المركزالثالث

وأشار مؤمن إلى أنة حصل فى العام الماضى على المركز الثالث فى مسابقة للسلام بعد إختراعه ربوت كاشف للألغام وتم تكريمى من الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش مؤتمر الشباب الثالث فى ابريل 2017 بمدينة الإسماعيلية وكان شرف لى هذا التكريم ومن الأسباب التى جعلتنى أستمر فى العمل، وتقديم اختراعات جديدة مؤكدا أن التقدم العلمى ضرورى ولابد من مواكبة هذا التقدم حيث يعتبر الروبوت من أهم الاختراعات فى تقديم الخدمات بدون تدخل بشرى.

البداية ألعاب منزلية

ويضيف مؤمن، بدأت مشوارى وكان عمرى 10 سنوات وقتها كنت طالب بالصف الرابع الإبتدائى وكان يشغلنى الألعاب الموجودة بالمنزل ومعظمها لأخواتى الأكبر منى فأقوم بتفكيكها لمعرفة ما بداخلها، وكيف تدور ومن هنا بدأت فكرة التعامل مع الأسلاك الكهربائية، وأول عمل قدمته دائرة كهربائية للتحكم فى نور السلم بالعمارة التى أقيم فيها، وكانت فكرة بسيطة وبعدها اخترعت ريموت يتحكم فى ربوت إلكترونى عن بعد، ثم طورت الفكرة لاختراع دائرة كهربائية تتحكم فى أى جهاز كهربائى فى أى منطقة عن بعد وكانت أولى الاختراعات عمرها الآن 5 سنوات، والتحقت بجامعة الطفل بجامعة قناة السويس وهو برنامج مشترك بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمى حاليا أنا فى العام الثالث، بالإضافة إلى المشاركة فى المركز الإكتشافية ومجموعات الاختراعات بكلية الهندسة جامعة القناة.

كلية الهندسة

وتابع مؤمن عبدالرحمن أتمنى أن ألتحق بكلية الهندسة لإستكمال مشوارى البحثى فى إختراعات تفيد بلدى وتساعد فى نهضتها وتقدمها تكنولوجيا وعلميا.