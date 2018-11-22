صور.. رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط: حلمى أبقى رئيس وزراء مصر

أسيوط ـ محمود عجمى

قال على جلال الدين على حسانين، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، والفائز بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، إنه يسعى أن يكون اتحاد الطلاب هو المظلة الرئيسية للأنشطة الطلابية داخل الجامعة بما يساهم فى تنمية واخراج المواهب الطلاب فى شتى المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وإعداد كوادر طلابية تساهم فى خدمة وتنمية وبناء المجتمع.

وأضاف على فى حواره مع "اليوم السابع"، أنه يحلم أن يصبح رئيسا لمجلس الوزراء، معربًا عن إعجابه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامه بالشباب والاستماع إليهم والعمل على تأهيلهم لتقلد المناصب القيادية، .. وإلى نص الحوار:-

- حدثنا عن نشاطك فى الجامعة منذ الالتحاق بها؟

منذ التحاقى بالجامعة انضممت لمنتخب الجوالة عام 2016/ 2017 ، وشاركت فى أسبوع شباب الجامعات 2017 بمحافظة المنوفية و معسكر العمل الدولى بجامعة جنوب الوادى 2018، وحصلت على لقب الطالب المثالى لطلاب وطالبات الجامعات المصرية بمعهد اعداد القادة بحلوان عام 2018، بعد اجتياز مسابقة معلومات عامة على مستوى 26 جامعة مصرية، كما أننى متطوع فى القافلة 60 بكلية الهندسة والتى تهدف لخدمة المجتمع والعمل الخيرى.

-هل واجهتك صعوبات فى حياتك؟

أصعب ما واجهنى فى حياتى وفاة أبى فى بداية التحاقى بكلية الهندسة لأنه كان يريدنى أن أكون مهندسا.

-حدثنا عن ظهورك كمرشح على مقعد رئاسة اتحاد طلاب الجامعة؟

زملائى فى كلية الهندسة هم من طلبوا منى الترشح على مقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وهذا ما ظهر من قبول بين اعضاء اتحادات الكليات بالجامعة وتم الفوز بالتزكية.

-ما رأيك فى الانتخابات التى أجريت؟

الانتخابات أجريت فى أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية من قبل إدارة الجامعة والاتحادات الطلابية وهذا ما ظهر فى إقبال الطلاب على نسبة المشاركة بالانتخابات عن العام الماضي.

-هل مارست أى عمل سياسى من قبل؟

لم أمارس اى عمل سياسى أو حزبى من قبل خارج الجامعة لأننى ما زالت طالب جامعى كل تركيزى بالدراسة أكثر من النشاط السياسى والعمل الحزبي.

-حدثنا عن خطتك للنهوض باتحاد طلاب الجامعة؟

أعددت خطة مبدئية سيتم عرضها فى أول اجتماع لمجلس الاتحاد، تشمل عدة محاور، حيث سيتم التواصل مع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وبحث تخصيص مقر دائم يليق باتحاد طلاب الجامعة، ليكون قبلة الطلاب والاستماع الى مشاكلهم وبحث الانشطة الطلابية وعرضها بتقرير شهرى على نائب رئيس الجامعة.

أما المحور الثانى هو بحث تفعيل بنود المادة 335 من اللائحة الطلابية الخاصة بتحديد نسبة من الدخل لدعم الاتحادات الطلابية، بالإضافة رفع كفاءة المدن الجامعية من مبانى ومرافق وغرف اعاشة الطلاب والتأكد من سلامة الاغذية والوجبات داخل المدن الجامعية، والخدمات الطلابية ورعاية طلاب المدن الجامعية، وسأقوم بجولة بين الطلاب لسماع مشكلاتهم.

والمحور الثالث هو بحث ملف التعليم وتوفير الكتب الدراسية وعدم تأخيرها حفاظا على مستقبل الطلاب حتى يتمكنوا من المراجعة قبل عقد امتحانات التيرم، كما سيتم بحث الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعى بالجامعة لخدمة الطلاب الغير قادرين وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة، وبحث صالات الدراسة وقاعات الامتحانات واقتراح العمل على انشاء مبنى يخصص لعقد الامتحانات يتم تجهيزه لتوفير المناخ اللازم للطلاب خلال الامتحانات.

والمحور الرابع هو بحث ملف الصحة ورفع كفاءة مستوصف الطلبة وتفعيل دور العيادات الصحية بالكليات ومقترح الصيدلية النموذجية لكل كلية ويشرف عليها طلاب كلية الصيدلة، كما سيتم بحث تفعيل الانشطة الطلابية باتحادات الكليات وتفعيل دورى الاتحادات الطلابية وتقيم الاتحادات ضمن مسابقة افضل اتحاد على مستوى الجامعية.

- وما هى أهدافك خلال الفترة المقبلة؟

اسعى أن يكون اتحاد الطلاب هو المظلة الرئيسية للأنشطة الطلابية داخل الجامعة بما يساهم فى تنمية واخراج المواهب الطلاب فى شى المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وإعداد كوادر طلابية تساهم فى خدمة وتنمية وبناء المجتمع.

-هل حصلت كلية الهندسة على منصب رئاسة اتحاد الجامعة من قبل؟

بالفعل حصدت كلية الهندسة مقعد رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط حيث فاز المهندس اشرف رشاد بالمقعد فى عام 2010/2011، و فى عام 2013 فاز المهندس محمد سعد بمقعد رئاسة الاتحاد أيضا، بينما فاز المهندس مصطفى تليتى بمنصب نائب رئيس الاتحاد فى عام 2015، وفاز المهندس محمد الخطيب بمنصب نائب رئيس الاتحاد فى عام 2017.

-وهل ستستطيع تحقيق رغبات الطلاب فى الفترة المقبلة؟

سأعمل جاهدًا خلال الفترة القادمة على عقد سلسلة من اللقاءات مع اتحادات الكليات للتعرف على رؤيتهم وخطة العمل لخدمة الطلاب داخل الجامعة ورفع تقارير دورية الى نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون التعليم والطلاب بالشكاوى والمقترحات.

- بماذا تطالب إدارة الجامعة والطلاب؟

أناشد زملائى الطلاب أن يحرصوا على النهوض بجامعة أسيوط لكونها منارة علمية فى محافظات الصعيد والحفاظ على مكانتها بين الجامعات المصرية والنهوض بالأنشطة والخدمات الطلابية وان ترتقى الجامعة للمراتب المتقدمة عالميًا؛ كما أتمنى من إدارة الجامعة مساعدة الاتحاد الطلاب على حل المشكلات التى قد تواجهنا.

-كيف ترى دعم الدولة والرئيس السيسى للشباب؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أولى اهتماما كبيرا بالشباب ومساعدتهم وذلك من خلال اشراكهم فى المجتمع من خلال مراكز اعداد القادة ومؤتمرات الشباب التى يجريها الرئيس كل عام للاستماع لهم ومناقشتهم عن قرب بما يعطى دفعة قوية وطاقة إيجابية للشباب.

كما أن الشباب تقلدوا مناصب قياديه فى عهد الرئيس السيسى حيث تم الدفع بهم فى العمل كنواب للمحافظين .

-ما رأيك فى سياسة الجامعة لإعداد الكوادر الشابة؟

جامعة أسيوط هى أقدم وأعرق جامعة فى محافظات الصعيد ودائمًا تسعى لإعداد الشباب وظهر ذلك جليًا منذ تولى الدكتور طارق الجمال رئاسة الجامعة والدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى التقرب للطلاب والتعامل معهم كأبنائهم.

-من هو مثلك الأعلى فى الحياة وفى الحياة العلمية؟

مثلى الأعلى هو والدي، كان دائمًا يحفزني، وفى المجال العلمى هو العالم المصرى المهندس هانى عازر خبير الأنفاق العالمي.

-ما هى طموحاتك المستقبلية؟

بتمنى أصبح رئيس مجلس الوزراء.

-ماذا عن لقاء وزير التعليم العالى برؤساء الاتحادات الطلابية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أكد على ضرورة تفعيل دور رؤساء الاتحادات الطلابية فى اتخاذ القرارات فيما يخص الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون الجامعات قبلة لممارسة الحياة الثقافية والعلمية والبحثية والرياضية والأسر؛ مشيرًا إلى الاعلان عن مسابقة باسم المجلس الأعلى للجامعات لأفضل رئيس اتحاد ونائب على مستوى جميع الجامعات المصرية، على أن تعلن النتيجة نهاية العام الجامعي، لتكريم الأول والثانى والثالث على غرار مسابقة أفضل جامعة.