صور.. حملة شعبية بمساجد ومستشفيات الأقصر استعدادا لمبادرة "100 مليون صحة"

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن المديرية تقوم بخطوات جادة استعداداً لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سى”، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تأتى الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التى ستستمر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى نهاية يناير 2019، ويجرى التجهيز حالياً بناءاً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ المبادرة، وتوفير كافة الإحتياجات المطلوب اتخاذها وتذليل أى عقبات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد أماكن فرق الفحص خلال فترة تنفيذ المبادرة ففى بندر الأقصر تشمل الأماكن ما يلى: (مكتب صحة أول ـ وحدة الزناقطة ـ وحدة الكرنك القديم ـ وحدة القباحى الغربى ـ مركز الرعاية ـ نجع الخطباء ـ مكتب صحة ثان ـ وحدة منشاة العمارى ـ وحدة الشيخ موسى ـ وحدة الكرنك الجديد ـ وحدة العوامية ـ وحدة نجع الطويل ـ الحجر الصحى بالمطار ـ مستشفى الأقصر العام ـ مستشفى الأقصر الدولي)، وفى إدارة القرنة تشمل: (وحدة الضبعية ـ وحدة الطارف ـ وحدة البعيرات ـ وحدة الشيخ عامرـ وحدة الأقالتة ـ وحدة آل عثمان ـ وحدة الزمامى ـ وحدة القبلى قامولا ـ وحدة نجع البركة ـ مستشفى القرنة)، وفى إدارة البياضية مايلي: (وحدة البغدادى ـ وحدة الحبيل ـ مستشفى البياضية ( العيادات الخارجية ـ عبد العزيز) ـ مركز الشباب).

كما تشمل أماكن الفرق فى إدارة الزينية مايلي: (وحدة الزينية قبلى ـ وحدة الزينية بحرى ـ وحدة الصعايدة ـ وحدة العشى ـ وحدة أبوطربوش ـ وحدة طيبة ـ وحدة مدامود العجوز)، وفى إدارة الطود: (وحدة المريس ـ حاجر المريس ـ منشية النوبة ـ نجع الوحدة ـ العديسات بحرى ـ العديسات قبلى ـ وحدة الطود ـ وحدة الندافين ـ وحدة الضمان)، وفى إدارة أرمنت: (وحدة أبودغار ـ وحدة الرياينة ـ حاجر الرزيقات ـ وحدة الرزيقات بحرى ـ وحدة الرزيقات قبلى ـ وحدة الديمقراط ـ وحدة المحاميد بحرى ـ وحدة المحاميد قبلى ـ رعاية الطفل ـ مستشفى حميات أرمنت ـ مستشفى أرمنت التخصصى ـ مركز طبى أرمنت الحيط ـ مركز شباب أرمنت الحيط)، وفى إدارة إسنا: (النجوع قبلى ـ النجوع بحرى ـ وابورات المطاعنة ـ إسنا قبلى ـ أحمد سعيد ـ باويل ـ توماس 3 ـ العضايمة ـ النمسا ـ المساوية ـ القرايا ـ الزنيقة ـ أصفون ـ الرعاية ـ سطيح ـ وحدة الدير ـ وحدة الشغب ـ الحليلة ـ وحدة المعلا ـ وحدة زرنيخ ـ وحدة كومير ـ وحدة ترعة ناصر ـ وحدة جزيرة راجح ـ وحدة الحلة ـ وحدة حاجر العضايمة ـ وحدة طفنيس ـ وحدة الغريرة ـ وحدة الكيمان ـ وحدة الحميدات شرق ـ وحدة الشيخ أحود ـ مكتب الصحة ـ مستشفى صدر إسنا ـ عيادة الجلدية ـ مستشفى الرمد ـ مستشفى إسنا التخصصية ـ الإدارة الصحية).

وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد، أنه سيتم أيضا نشر فرق متحركة فى إماكن تجمعات المواطنين، مشيرا إلى أنه سيجرى للمواطن اختبار فيروس سى، وأيضا يتم من خلال نفس العينة إجراء تحليل سكر عشوائى، ثم قياس وزن وطول الشخص، مشيرا إلى أن أى مواطن مصرى بالغ من العمر 18 عاما وما فوقها، يحق له التوجه ببطاقة الرقم القومى لأقرب نقطة مسح، للبدء فى الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.

فيما قال الدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفنى لمديرية الصحة بالأقصر، أن مديرية الشئون الصحية بدأت جولاتها التعريفية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى”، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، التى ستستمر فى محافظة الأقصر لمدة شهرين بداية من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2019، موضحاً أن الجولات بدأت فى مركز القرنة بحضور رئيس مجلس مدينة القرنة اللواء سعد البدرى، والنائب محمد يس، وبتواجد عدد كبير من الأهالى والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، كما تم التوجه إلى مركز ومدينة الزينية وتم عقد ندوة توعوية عن فيروس "سى”، والأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الزينية محسن ربيع وممثلين عن الأوقاف والشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ورؤساء القرى ومشاركة من الأهالى ومسئولة الرعاية الاجتماعية، حيث تم تقديم شرح كامل عن المبادرة وتوعية الحضور بأهمية المشاركة للمواطنين من سن 18 سنة.

وأضاف الدكتور هشام الراوى لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة ستغطى مختلف أنحاء محافظة الأقصر داخل المدن والقرى والنجوع والحواجر حيث يبلغ عدد سكان محافظة الأقصر حوالى 1.09 مليون مواطن، وتبلغ نسبة السيدات حوالى 49% من سكان المحافظة، وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة حوالى 2959.6 كم، منها 714.3 كم مأهولة بالسكان، مشدداً على أن الحملات التعريفية بالمبادرة وصلت أيضاً للآلاف من زوار دير مارجرجس بجبل الرزيقات، وذلك بتنظيم ندوة لهم خلال احتفالات السنوية التى يشارك فيها الآلاف من الأخوة الأقباط من مختلف أنحاء الجمهورية، وتم تعريفهم بخطورة فيرس سى والتعريف بالحملة والضرورة الواجبة على كل فرد لإجراء المسح الشامل، حيث قام وكيل الوزارة بدعم إدارة الإعلام والتثقيف بالمديرية لبدء حملاتها بمختلف أرجاء المحافظة.

وفى مدينة إسنا صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، أنه تم إعداد تدريب لعدد من الأطباء وفرق التمريض التى من المقرر أن تشارك فى فعاليات المبادرة على مدار شهرى ديسمبر ويناير، وذلك داخل مقر وحدة القرايا الصحية والإدارة الصحية بإسنا، للتعريف بكافة تفاصيل المبادرة وتقديم تدريب عملى للأطباء والممرضين المشاركين فى الحملات، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد محرم، والدكتور الأمير محمد مكى لملوم، والدكتور عمرو توفيق شبيب، الفريق الطبى المشرف على العمل فى مدينة إسنا.

وأضاف الدكتور زكريا الحداد لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الاستعداد لفعاليات الحملة القومية لمبادرة 100 مليون صحة للمسح الشامل للمواطنين للحفاظ على صحتهم، وذلك تحت إشراف محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا ورؤساء القرى، حيث تجهز المدينة تجهز مدخلين بيانات من المجتمع المدنى والعمد والمشايخ والمواطنين والمجلس التنفيذى بمشاركة شباب وفتيات، حيث سيتم خلال المبادرة فحص أكثر من 300 ألف مواطن بإسنا، ويجرى تجهيز 83 مقر فى جميع الوحدات ومراكز الشباب والمستشفيات.

ويؤكد مدير الإدارة الصحية بإسنا، أنه يجرى تجهيز مقرين بمركز شباب السلام و2 بمركز شباب الطوايع و3 بمركز شباب الجوايده، وتوفير 4 مقرات بمركز شباب المسلمين و5 بمجلس مدينه إسنا و6 بميدان الشيخ فضيل، و7 مقرات بالإدارة الصحية و8 بمستشفى إسنا العام والرمد والجلدية و9 بعيادة جى قبلى وبحرى، و10 مقرات بجمعية شبان المسلمين، كما سيتم توفير 83 طبيب و83 ممرض و83 مدخل بيانات و83 جهاز ضغط دم و83 جهاز قياس دم و83 جهاز تحليل فيروس سى و83 جهاز قياس وزن السمنة، و83 جهاز آيباد لإدخال البيانات على مستوى الوحدات والقرى والمستشقيات والمراكز فى اسنا.

أما رجال الأوقاف بالمحافظة فقد تقرر تخصيص الخطبة الثانية من كل جمعة حتى نهاية شهر يناير المقبل لتوعية وتعريف المواطنين بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث عقد الشيخ عبد الله محمد عبد العال كبير مفتشين أوقاف إسنا، والشيخ منصور صقر مدير أوقاف مدينة إسنا إجتماعاً بالأئمة وأكد على الإعلان عن المبادرة فى خطبة الجمعة وتخصيص جزء من دروس المسجد للتحليل المجانى بالمبادرة، وشرح كافة التفاصيل بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة لخدمة تلك المبادرة والمواطنين.

وقال الشيخ منصور صقر، أنه بالفعل بدأت الحملات لرجال الأوقاف فى خطبة الجمعة الثانية، وتم التحدث عن المبادرة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى للإطمئنان على صحة المواطنين بمختلف أنحاء محافظة الأقصر بجانب باقى محافظات مصر، وذلك على مدار شهرين كاملين وفحصهم من مختلف الأمراض، مؤكداً على أنه فى المسجد العمرى بمدينة إسنا قدم الشيخ محمد حسين يوسف فى الخطبة الثانية يوم الجمعة الماضى كلمة عن أهمية مبادرة رئيس الجمهوريه وكيفية التعاون بين المواطنين لفحص أنفسهم خلال المبادرة.