صور.. أهالى قرية شطورة بسوهاج يشكون: سوق ماشية يوقف حركة المرور

سوهاج محمود مقبول

سوق الماشية فى أى قرية هو واحد من أهم الموارد الاقتصادية الخاصة بها وكذلك أحد الموارد الخاصة بالدولة، حيث إن تلك الأسواق تدر دخلا كبيرا نظرا للرسوم التى يتم تحصيلها على دخول الماشية لتلك الأسواق، أما الحال فى سوق قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة مختلفة فهو خير دليل على إهدار المال العام.

فرغم من تخصيص قطعة أرض كبيرة من أملاك الدولة لإقامة السوق عليها إلا أن السوق يتم على الطريق السريع أسيوط سوهاج الزراعى بطول أكثر من كيلو ونصف الكيلو الأمر الذى يوقف حركة المرور تمام لمدة تزيد عن 6 ساعات تقريبا دون الدخل من أحد بالإضافة إلى أن السوق يهدر على الدولة أكثر من نصف مليون جنيه سنويا.

فى البداية يقول محمود على من أهالى القرية المحليات خصصت مساحة كبيرة جدا من أملاك الدولة لقامة سوق لتجارة الماشية بمختلف أنواعها منذ عدة سنوات هذا السوق أصبحت التعديات عليه من قبل الاهالى عرض مستمر بإقامة مبانى عليها وهذا بسبب أن السوق أنتقل من مكانه المخصص له إلى الطريق السريع أسيوط سوهاج الزراعى وقيام تجار الماشية والأهالى بأعمال البيع والشراء على الطريق الأمر الذى يوقف حركة المرور على الطريق ووجود سيارات متوقفة على الطريق بمسافة كيلو متر وأكثر وتأخر الموظفين والطلاب للذهاب إلى أعمالهم.

أما حسين على فيقول سوق الماشية فى أى قرية له مكان مخصص ومحدد ويتم إجراء مزاد عليه ويحقق أمولا طائلة لخزينة الدولة يمكن استغلالها فى المشروعات التنموية لكن ما يحدث فى سوق قرية شطورة يعد أهدارا للمال العام حيث أن الرسوم التى يتم تحصيلها من أجل دخول وخروج الحيوانات له كلها تتم بالمجان وبدون مقابل فى حين أنه إذا تم تقنين الوضع سوف يعود على الخزينة العامة بحوالى أكثر من نصف مليون جنيها سنويا حيث أن السوق يأتى إليه التجار من مركز طهطا وطما والمراغة وسوهاج وجهينة وحتى محافظة أسيوط ومع ذلك كل تلك الأموال مهدرة وتضيع ولا يستطيع أحد تحصيلها لأن السوق يتم على الأسفلت وبدون شىء يحكمه على الإطلاق.

ويضيف محمد على سائق السوق يتسبب فى قتل المواطنين وهذا حدث بالفعل عندما كانت سيارة إسعاف تقل سيدة تعانى من أزمة وفى طريقها لمستشفى أسيوط الجامعى وظل ت سيارة الإسعاف عالقة على الطريق بسبب الزحام والكثافة المرورية لأكثر من ساعة ونصف حتى فارقت السيدة الحياة داخل سيارة الإسعاف ولم يستطع أحد إنقاذها نتيجة وجود كثافة مرورية على الطريق بسبب سوق الماشية بالقرية والذى يتم عليها نحن نطالب المسئولين بتعين خدمات مرورية وأمنية على الطريق ومنع إقامة السوق على الطريق للحد من الكثافة المرورية ومنع الحوادث.

ومن جانبه قال حسام محمدين رئيس مركز ومدينة طهطا أنه فور ورود شكاوى المواطنين حول الأزمة التى يسببها السوق وأنه سوف يكلف رئيس قرية شطورة بسرعة إعداد دراسة عاجل حول كيفية الاستفادة من السوق وعمل سور له ورسوم دخول طبقا للقانون وطرحها فى مزايدة علنية مقابل حق الانتفاع وأنه سوف يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومأمور مركز شرطة طهطا من أجل تعين الخدمات الأمنية اللازمة للحد من عملية التكدس المرورى على الطريق.



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