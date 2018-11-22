video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.."منسق عام بركة غليون": الاستثمار فى "الجمبرى " أفضل من البترول

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:40 م
شاهد.."منسق عام بركة غليون": الاستثمار فى "الجمبرى " أفضل من البترول معتز المقدم منسق عام مشروع غليون
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

أكد معتز المقدم، المنسق العام بين الجانبين المصرى والصينى فى مشروع بركة غليون بكفر الشيخ ، لإنتاج الأسماك ، إن الاستثمار فى الجمبرى أفضل من البترول ، مشيرا الى أنه فى حال انتشار مزارع الجمبرى فى مصر سيؤدى ذلك طفرة كبيرة فى الإقتصاد .

وقال  "المقدم"، خلال  حواره مع الإعلامى حمدى رزق ، فى برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المشروع يحتوى على إنتاج 2 مليار زريعة جمبرى وهو ما يكفى الإنتاج المحلى ويحقق فائضا للتصدير ، مشيراً إلى أنه  تم إنتاج 20 مليون زريعة سمك دنيس ،و سيتم إنتاج مفرخ للسمك للبلطى فى المرحلة الثانية من مشروع بركة غليون.

وأوضح  تامر جلال، مشرف الصيادين بأحواض البلطى والبوري، فى مشروع بركة غليون، أن سعر كيلو السمك المستخرج يتراوح سعره للمستهلك ما بين 24 إلى 27 جنيه، وأن تكلفة كيلو السمك 12 جنيها، لافتاً إلى أن المياه الموجودة فى البركة هى مياه نيل وآمنة تماما على العاملين فى صيد الأسماك.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حمدى رزق يرافق العاملين ببركة غليون فى موسم صيد الأسماك

اسماك

اسعار السمك

بركة غليون

اخبار مصر

البورى

بلطى

جمبرى




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة