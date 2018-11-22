شاهد.."منسق عام بركة غليون": الاستثمار فى "الجمبرى " أفضل من البترول

كتب أيمن رمضان

أكد معتز المقدم، المنسق العام بين الجانبين المصرى والصينى فى مشروع بركة غليون بكفر الشيخ ، لإنتاج الأسماك ، إن الاستثمار فى الجمبرى أفضل من البترول ، مشيرا الى أنه فى حال انتشار مزارع الجمبرى فى مصر سيؤدى ذلك طفرة كبيرة فى الإقتصاد .

وقال "المقدم"، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق ، فى برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المشروع يحتوى على إنتاج 2 مليار زريعة جمبرى وهو ما يكفى الإنتاج المحلى ويحقق فائضا للتصدير ، مشيراً إلى أنه تم إنتاج 20 مليون زريعة سمك دنيس ،و سيتم إنتاج مفرخ للسمك للبلطى فى المرحلة الثانية من مشروع بركة غليون.

وأوضح تامر جلال، مشرف الصيادين بأحواض البلطى والبوري، فى مشروع بركة غليون، أن سعر كيلو السمك المستخرج يتراوح سعره للمستهلك ما بين 24 إلى 27 جنيه، وأن تكلفة كيلو السمك 12 جنيها، لافتاً إلى أن المياه الموجودة فى البركة هى مياه نيل وآمنة تماما على العاملين فى صيد الأسماك.