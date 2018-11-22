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سكان منطقة السلام أول يعانون بسبب جراج عشوائى يغلق الطريق يوميا

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:42 م
سكان منطقة السلام أول يعانون بسبب جراج عشوائى يغلق الطريق يوميا جراج عشوائى
كتب سيد الخلفاوى
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يعانى سكان حى السلام أول، بشكل يومى، من الشلل المرورى والازدحام الذى يستمر لساعات خلال خروجهم للعمل يوميا خاصة المتجه للطريق الدائرى، فى ساعات الذروة، بعد تحويل الطريق من أمام قسم شرطة السلام لطريق جانبى به جراج عشوائى للسيارات.

ويتسبب الجراج المتواجد أمام عمارات مساكن النيل فى توقف الطريق بالساعات يوميا ليستغرق الطريق ساعة بدلا من 5 دقائق بسبب عملية الدخول والخروج للموقف وسط الكثافات المرورية الكبيرة من السيارات.

وطالب أهالى الحى بنقل الموقف وتوسعة الطريق لاستيعاب الكثافات المرورية خاصة فى ساعات الذروة، كما طالبوا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع فرد مرور لتنظيم حركة المرور أمام القسم فى التحويلة المرورية.

 

 

 


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