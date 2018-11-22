سائق يعترف بذبح رجل أعمال وزوجته لسرقتهما: "لم أصن العيش والملح"

كتب محمود عبد الراضي

"خير تعمل شر تلقى" مثل شعبي ينطبق على "شاب"، عمل لفترة زمنية سائق لدى رجل أعمال، ثم قرر ترك العمل، وعاد لشقة رجل الأعمال لصاً، وفي سبيل ذلك قتل صاحب الشقة وزوجته.

وقال المتهم في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق :"كنت أعمل سائق خاص لدى رجل الأعمال، وانقطعت عن العمل فترة زمنية، ونظراً لحاجتي للمال، قررت سرقته لعملي بثرائه".

وأضاف المتهم:"في سبيل ذلك، اختمرت في ذهني فكرة التسلل لشقة الضحية، واختبأت أمام باب الشقة، ولدى وصول صاحبها ضربته على رأسه ودفعته لداخل الشقة، فأسرعت زوجته نحوي فتقلتها أيضاً، ولم أدرى بنفسي، إلا وقد ذبحت الاثنين ثم سرقت الشقة وأشعلت النار بها لاخفاء ملامح الجريمة قبل القبض علي".

وتلقى قسم شرطة سيدى جابر اشارة بنشوب حريق بشقة بالطابق الثانى عشر بعقار، فانتقل رجال المباحث والحماية المدنية لمكان البلاغ.

وتمت السيطرة على النيران، والعثور على جثة صاحب الشقة "مسعد.ح" 70 سنة، شريك ومدير شركة مصنوعات جلدية مقتولاً عقب اصابته بطعنات بالرقبة والبطن، والعثور على جثة زوجته "روحية .ع.أ" 70 سنة، مقتولة إثر اصابتها بطعنات بالرقبة، فضلاً عن وجود بعثرة بمحتويات الشقة .

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء محمد شريف مدير أمن الإسكندرية، لكشف غموض الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها، وتوصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الجريمة "محمد.هـ" 35 سنة، سائق، ومقيم طنطا بالغربية ، وله محل إقامة آخر في الرمل ، وتبين أنه سبق إتهامه في 9 قضايا متنوعة ، ومحكوم عليه بالحبس إسبوعا فى قضية ضرب .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة ، و1095 جنيه ، وخاتم وقرط ذهب، واعترف بارتكابه للجريمة.