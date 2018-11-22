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زوج فى دعوى نشوز: زوجتى أنفقت على حفل عيد ميلاد طفلنا 350 ألف جنيه

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:28 ص
زوج فى دعوى نشوز: زوجتى أنفقت على حفل عيد ميلاد طفلنا 350 ألف جنيه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات نشوز زوجته وأم طفله "لؤى" البالغ من العمر 4 سنوات، بعد أن أقدمت على ترك المنزل دون أسباب ملحة، ورفضت الرجوع، وأقامت ضده دعوى طلاق، لاعتراضه على احتفالها بعيد ميلاد الصغير، وإنفاق مبلغ 350 ألف جنيه.

 

وقاب الزوج "ع.س. ع"، فى حديثه لمحكمة الأسرة فى دعوى النشوز: "تعرض للغدر على يد زوجتى بعد أن استنفذت كل أموالى وتركتنى على الحديدة، وبعدها فوجئت بدعوى الطلاق للضرر واتهامها لى بالتبديد ومحاولتها القصاص منى وسجنى على حد تصريحها لأصدقائى، دون أن أرتكب فى حقها خطأ .

 

وتابع: حتى ابنى حرمتنى منه ورفضت رؤيتى له، وقالت لى إننى لا أصلح لتربيته وستتكفل هى بشئونه وهددتنى بالحبس إذا اقتربت له، بعد أن اتهمتنى بمحاولة التحرش به حتى تشوه صورتى فى العمل .

 

ويكمل الزوج: لم يقف جبروتها عند هذا الحد بل أجرت بلطجية تعدوا على أمام زملائى بالعمل حتى تفضحنى وسط زملائى، وتكيدنى وتشعرنى بالقهر والحسرة على الخطأ الذى وقعت فيه عند زواجى منها ورؤيتى لها وهى تنفق أكثر من 350 ألفًا فى حفل عيد ميلاد الصغير ،وأنا لا أجد أموالاً أسدد الديون التى تراكمت على بسببها بعد أن استولت على شقتى وممتلكاتى والمبالغ النقدية الذى كنت أحتفظ بها فى حسابى.

 

ويتابع الزوج: حاولت أن أظهر قويًا ومتماسكًا حتى أتصدى لأفعالها السخيفة، ولكن أكثر ما ألمنى هو كيف أقنعت طفلى بأن يخاف منى ويرفض أن يقترب ويسلم علىَّ بعد أن جعلته يقتنع أنى سأخطفه وأجعله يعيش بعيدًا عنها.

 

وأضاف: أقف الآن منذ شهور بحثًا عن حقى فى تنفيذ جلسات الرؤية والأحكام القضائية التى بحوزتى دون فائدة، بسبب تحايلها على القانون وتغيبها عن الحضور حتى تحرمنى من حقوقى.


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