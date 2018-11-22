زعيمة المعارضة الإثيوبية السابقة تؤدى اليمين رئيسا للمجلس الوطنى للانتخابات

أديس أبابا(أ ش أ)

أدت القاضية وزعيمة المعارضة الإثيوبية السابقة بيرتوكان ميديكسا اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الوطنى للانتخابات فى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، أن ميديكسا عادت إلى بلادها فى وقت سابق من الشهر الجارى عقب قضائها سبعة أعوام فى المنفى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد تعيين ميديكسا الأحدث فى سلسلة اختيار سيدات لشغل مناصب بارزة فى إثيوبيا، إذ اختار البرلمان الإثيوبى بالإجماع الدبلوماسية سهلى ورق زودى رئيسة للبلاد لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب الفخرى فى أثيوبيا، والسيدة الوحيدة التى تتولى رئاسة بلد فى القارة السمراء حاليا.

كما اختار البرلمان الأثيوبى اميازا أشيفانى رئيسة للمحكمة العليا، وهى المرة الأولى التى تتولى فيها امرأة هذا المنصب فى البلاد. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد تشكيل حكومة مصغّرة، شغلت النساء نصف مقاعدها للمرة الأولى فى تاريخ البلاد.