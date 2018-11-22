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الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:56 م
خالد صلاح
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رفع درجة الاستعداد في البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:55 ص
رفع درجة الاستعداد في البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية امطار -ارشيفية
/أ ش أ/
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وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله برفع درجة الاستعداد في كافة المدن والوحدات المحلية والقطاعات المختلفة؛ لمواجهة التقلبات الجوية.
 
وذكر بيان لمركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس أنه تم التنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة، وذلك بعد تحذيرات الأرصاد الجوية باحتمال تعرض مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وجنوب المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة خلال 72 ساعة.
 
وطالب المحافظ باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، فيما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق وضاعفت الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.
 

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