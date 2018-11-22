رفض 291 رسالة مستوردة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية المصرية

كتب – إسلام سعيد

قال اللواء إسماعيل جابر – رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن معامل الهيئة فحصت عدد (٢٢,٠٧٥) رسالة معملياً خلال شهر أكتوبر من عام ٢٠١٨ بإجمالى وزن (٣.٤٧٦.٩٥١) طن حيث تم قبول عدد (٢١.٧٨٤) رسالة بإجمالى وزن (٣.٤٧٤.٦١٦) طن، وتم رفض عدد (٢٩١) رسالة بإجمالى وزن (٢.٣٣٥) طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت مؤشرات أداء الهيئة بأن المعامل الصناعية قامت بفحص عدد (١٤,٢٠١) رسالة صناعى بإجمالى وزن (٩٩٨.٥٩٧) طن خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ حيث تم قبول عدد (١٤.٠٧٥) رسالة بإجمالى وزن (٩٩٨.٤٥٦) طن، وكانت أهم الأصناف المقبولة" قطع غيار السيارات – الملابس – أدوات المائدة" وتم رفض عدد (١٢٦) رسالة بإجمالى وزن (١٤١) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " الشنط والمحافظ والأحذية – الفلاتر – أدوات كهربائية "

أما فيما يتعلق بالمعامل الغذائية فقامت الهيئة بفحص عدد (٧,٨٧٤) رسالة غذائى بإجمالى وزن (٢.٤٧٨.٣٥٤) طن خلال شهر أكتوبر حيث تم قبول عدد (٧.٧٠٩) رسالة بإجمالى وزن (٢.٤٧٦.١٦٠) طن وكانت أهم الأصناف المقبولة "حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية "وتم رفض عدد (١٦٥) رسالة بإجمالى وزن (٢.١٩٤) طن وكانت أهم الأصناف المرفوضة " تفاح طازج -إضافات أعلاف - مبيدات زراعية- سمك فيليه باسا –كبدة وقلوب وكلاوى مجمدة - قطن خام – أرز أبيض.