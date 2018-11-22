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رئيس غرفة الاخشاب: 10% فقط من الأراضى الصناعية "المسقعة" يتم استردادها

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:09 م
رئيس غرفة الاخشاب: 10% فقط من الأراضى الصناعية "المسقعة" يتم استردادها صناعة الاخشاب - أرشيفية
كتبت منى ضياء
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قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الاخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن 10% فقط من الأراضى الصناعية التى يتم تسقيعها تتمكن هيئة التنمية الصناعية من استردادها، وهو ما كشفه عمل لجنة منظومة الأراضى الصناعية.
 
وأكد حلمى، على الاهتمام بجانب التصميم لأنه ما يضيف قيمة مضافة على المنتج، وهو ما يميز منتجات الشركات عن بعضها البعض، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نحقق المنافسة بحجم الإنتاج مع دول شرق آسيا، كما أن منافستها ليست سعرية وإنما فى الشكل والجودة وفكر المنتج.
 
جدير بالذكر أنه تم اليوم افتتاح معرض فيرنكس آند ذا هوم بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وتستمر أعمال دورته الأولى حتى يوم 25 من الشهر الجارى.
 
 

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