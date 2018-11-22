رئيس الوزراء يشارك فى احتفالية مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طبال

بدأت منذ قليل احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، ومن المنتظر أن تعرض غادة والى، وزيرة التضامن، الإنجازات التى تحققت فى البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه الفترة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلسالوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.



وتشهد الجلسة الافتتاحية عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة ونتائج تقييم الأثر الدعم النقدى على حياة المستفيدين، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء وممثلالبنك الدولى، وستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشة مشروطية الصحة والتعليم، من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى، بمشاركة وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، إلى جانب عرض لدراسة عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة.







