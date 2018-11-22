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رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:21 م
رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "يوم التحذيرات"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل تحذيرات الحكومة.. رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم: سنضرب بيد من حديد.. وزيرة الصحة تحذر مسؤولى مستشفى حميات قليوب من تحصيل رسوم تحاليل فيروس سى.. «هيئة الاستعلامات»: التحذير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. "بياناتكم غير دقيقة".

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الرئيس اجتمع مع اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأكد: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ديسمبر المقبل.. السيسى يوجه باستمرار التصدى للفساد بكل أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة.. ورئيس الهيئة يعرض مشروع البنية المعلوماتية

ـ الفرعون: أتمنى الفوز بالألقاب الجماعية.. صلاح: خطتى تسجيل 100 هدف مع ليفربول.. وصحيفة إسبانية: قد يصبح الأغلى فى التاريخ

ـ بدأ توسيع مشروعه بقرض 50 ألف جنيه ورأس المال وصل لـ2 مليون جنيه.. يسرى الشنوانى صاحب مصنع بلاستيك بقرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

ـ يوم التحذيرات.. رئيس الوزراء يحذر المتلاعبين فى الدعم: سنضرب بيد من حديد.. وزيرة الصحة تحذر مسؤولى مستشفى حميات قليوب من تحصيل رسوم تحاليل فيروس سى.. «هيئة الاستعلامات»: التحذير الأخير لمنظمة العفو الدولية.. "بياناتكم غير دقيقة".. خبير أورام يحذر من زيادة معدلات انتشار السرطان فى مصر ل 150 حالة لكل 100 ألف نسمة.. الوفد البرلمانى العائد من لندن يكشف: تحذيرات الإخوان بلا قيمة فى بريطانيا

ـ تفاصيل أول لقاء جمع سعاد محمد وزكريا أحمد وسر مكالمة السادات ليطلب استمرارها فى الغناء

ـ قائد مراجعات الإخوان فى السجون يكشف: عناصر داخل التنظيم تحولوا لـ"داعش"

ـ "الأحصاء": عدد سكان مصر يمثل 7.6% من تعداد أفريقيا


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