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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس "أرضك" تنفيذ مشروع عمراني بـ 10 مليارات جنيه بالمنيا الجديدة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:51 م
رئيس الوزراء يبحث مع رئيس "أرضك" تنفيذ مشروع عمراني بـ 10 مليارات جنيه بالمنيا الجديدة
كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا مع الدكتور المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة "أرضك" للتنمية والاستثمار العقاري ، لبحث تطورات تنفيذ الشركة مشروع عمراني متكامل الخدمات في مدينة المنيا الجديدة  باستثمارات تقدر بـ10 مليارات جنيه.

وتناول اللقاء تفاصيل خطوات تنفيذ المشروع الذي تعاقدت عليها شركة "أرضك" مع هيئة المجتمعات العمرانية والذي يمتد على مساحة 310 فدان بموقع متميز أعلى هضبة بمدينة المنيا الجديدة على نهرالنيل، حيث يأتي اللقاء في إطار توجه الدولة وتشجيعها للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية محافظات الصعيد وتحقيق طفرة على مستوى الخدمات والبنية التحتية بها.

من جانبه أكد الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة "أرضك" بأن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بتفاصيل المشروع الذي يخضع لمعايير الجيل الجديد من المجتمعات العمرانية التي تشمل محفزات للتنمية الاقتصادية، والتطبيقات الذكية، والمستوى الرفيع من التصميمات الهندسية، بالإضافة إلى مساحات للحدائق والمنتزهات العامة، مما يؤهل تلك المدن لإحداث نقلة حضارية تنعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين في محافظات الصعيد.

وأضاف الدكتور أشرف دويدار أن " تعاقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية على قطعة الأرض في مدينة المنيا الجديدة يأتي في إطار توجه الدولة لتنمية الصعيد وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن كافة المرافق والخدمات ذات الصلة باحتياجات المواطنين، خاصة الخدمات والمنشآت الصحية والتعليمية، حيث يتضمن الكومبوند مدرسة ومستشفى ومول تجاري".

وأوضح الدكتور أشرف دويدار أن شركة “Colliers International” العالمية قامت ببحث تسويقي لصالح شركة "أرضك" على سوق العقارات بمحافظة المنيا قبل بدء الشركة في المشروع لتفهم طبيعة القطاع العقاري بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أشرف دويدار أن شركة "أرضك" تسعى لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة داخل المشروع العمراني الضخم وفقا لأفضل المعايير والبرامج الزمنية المحددة، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين، إيمانا منها بدور القطاع الخاص في بالمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة في مضاعفة معدلات التنمية المطلوبة بمحافظات الصعيد وزيادة معدلات الاستثمار بها.

 


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وزاره الاسكان

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