رئيس الوزراء العراقى: لا يمكن الانتظار أكثر دون استكمال تشكيل الحكومة

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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أنه لا يمكن الانتظار أكثر دون استكمال التشكيلة الوزارية.

وعن زيارة رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى إلى بغداد، قال عبد المهدى ـ وفقا لقناة (السومرية نيوز) الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن حكومته "تنظر إلى زيارة مسعود البارزانى إلى بغداد بكل إجابية"، مشيرًا إلى أنه سيلتقى البارزانى غدا الخميس فى بغداد.

وبشأن الوضع الأمنى فى البلاد، أكد عبد المهدى أن "داعش يواصل تحركاته من خلال خلاياه النائمة وعمليات القضاء عليه متواصلة".

يذكر أن رئيس تحالف الإصلاح والأعمار عمار الحكيم، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدى شددا، أمس الثلاثاء، على استكمال الكابينة الوزارية والتواصل بين الحكومة والبرلمان.