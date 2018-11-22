video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء العراقى: لا يمكن الانتظار أكثر دون استكمال تشكيل الحكومة

الخميس، 22 نوفمبر 2018 04:00 ص
رئيس الوزراء العراقى: لا يمكن الانتظار أكثر دون استكمال تشكيل الحكومة عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى الجديد
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أنه لا يمكن الانتظار أكثر دون استكمال التشكيلة الوزارية.

وعن زيارة رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزانى إلى بغداد، قال عبد المهدى ـ وفقا لقناة (السومرية نيوز) الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن حكومته "تنظر إلى زيارة مسعود البارزانى إلى بغداد بكل إجابية"، مشيرًا إلى أنه سيلتقى البارزانى غدا الخميس فى بغداد.

وبشأن الوضع الأمنى فى البلاد، أكد عبد المهدى أن "داعش يواصل تحركاته من خلال خلاياه النائمة وعمليات القضاء عليه متواصلة".

يذكر أن رئيس تحالف الإصلاح والأعمار عمار الحكيم، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدى شددا، أمس الثلاثاء، على استكمال الكابينة الوزارية والتواصل بين الحكومة والبرلمان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. وثائق تكشف شبكة الاتصالات الخاصة بداعش فى العراق

العراق: المعركة القادمة مع الإرهاب استخبارية لملاحقة الخلايا النائمة

مقتل 5 دواعش بالموصل واعتقال 3 إرهابيين بسامراء العراق

عمار الحكيم يشدد على ضرورة إبعاد العراق عن المحاور الإقليمية والدولية

علاوى يدعو روسيا إلى دعم استقرار العراق وتهدئة الأوضاع بالمنطقة

العراق

حكومة

عادل عبد المهدى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة