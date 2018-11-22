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ختام فعاليات برنامج "الوعى الأثرى" لدعم طلاب المدارس بمدينة إسنا بالأقصر

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:51 م
ختام فعاليات برنامج "الوعى الأثرى" لدعم طلاب المدارس بمدينة إسنا بالأقصر ختام فعاليات برنامج "الوعي الآثري" لدعم طلاب المدارس بمدينة إسنا جنوبي الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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اختتمت فعاليات 17 يوماً من النجاح والدعم لجيل المستقبل بالمدارس فى فعاليات برنامج تنمية الوعى الأثرى لطلاب وطالبات المدارس بمدينة إسنا، والتى استمرت فى الفترة من 4 نوفمبر الجارى حتى 21 من نفس الشهر، بالشراكة مع كل من إدارة الوعى الأثرى التابعة لمنطقة آثار إسنا وأرمنت، وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ووزارة الآثار ومجلس مدينة إسنا والإدارة التعليمية بمدينة إسنا، وذلك فى إطار أنشطة مشروع "إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا".
 
ومن جانبه، قال أحمد حسن أمين مدير آثار إسنا وأرمنت، أن البرنامج تم بالتعاون بين وزارة الآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وتحت إشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن شارك فى الفعاليات من إدارة الوعى الأثرى كل من محمد محيى الدين سلام مسئول الإدارة، وعمر محمد عبد المقصود مفتش عام إدارة الوعى الأثرى بالمحافظة، عبر مشروع إعادة اكتشاف الأصول التراثية لمدينة إسنا.
 
وأضاف أحمد حسن أمين لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الـ17 يوماً الماضية تنظيم مجموعة من الجولات الإرشادية بالمدينة لزيارة المواقع التراثية المتنوعة بمنطقة معبد إسنا، بهدف توعية الطلاب والطالبات بأهمية هذه المواقع واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم حاليا بالمنطقة، بمشاركة 770 طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة من 28 مدرسة بمحافظة الأقصر، وذلك تحت إشراف ورعاية 106 مشرف ومشرفة بتلك المدارس، حيث تمت أنشطة التوعية هذه من خلال شرح للمواقع التراثية وأهميتها بواسطة مفتشى آثار منطقة اسنا وأرمنت ومن خلال التفاعل المباشر من القائمين على المشروع.
 
 
وتمت إقامة حفل لختام الفعاليات بقاعة مجلس مدينة إسنا، تم خلاله تكريم مفتشى آثار مصرى واسلامى بمنطقة آثار إسنا وأرمنت من قبل المشروع، تقديراً لجهودهم المبذولة فى شرح المواقع الأثرية بالمدينة أثناء تنفيذ البرنامج، وحضر الإحتفالية كل من مصطفى محمود مدير عام منطقة آثار مصر العليا، ومحمود عبداللطيف مدير عام منطقة آثار اسنا وأرمنت، وممثل الإدارة التعليمية بمدينة اسنا، ونائب رئيس مجلس مدينة اسنا، ومديرة العلاقات العامة بمجلس مدينة اسنا، وممثلى المدارس المشاركة فى برنامج تنمية الوعى الأثري، ومفتشى آثار مصرى واسلامى بمنطقة آثار اسنا وأرمنت، كما أشاد ممثلى المدارس المشاركة بفكرة برنامج تنمية الوعى الأثري لطلاب المدارس ، آملين فى استمرار أنشطة البرنامج فى الفترة القادمة لمنح الفرصة لكل طلاب المدينة للتعرف على آثار بمدينتهم وقيمتها التراثية المتميزة .
 
 
 

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