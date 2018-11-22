video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى إطسا فى الفيوم

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:30 م
حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى إطسا فى الفيوم جانب من الحملة
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بحملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكل من الغرق وقلمشاه وقلهانه والحجر.

وذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم وتعليمات الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية والتعديات على الطرق العامة.

أسفرت عن إزالة عدد "19" حالة تعدى بالبناء أو الزراعة على مساحات مختلفة عبارة عن غرف وأسوار ومنازل، .

كان ذلك تحت اشراف عبدالتواب نصر عبدالتواب نائب رئيس المدينة لشئون القرى وعبدالحميد عبدالمولى رئيس الوحدة المحلية بالغرق وعصام السيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بقلهانه وأحمد منير رئيس الوحدة المحلية بقلمشاه وعبدالعليم عبدالباقى يونس المالكى رئيس الوحدة المحليه بقرية الحجر.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا، على استمرار مركز ومدينة اطسا بالتعاون مع أجهزة الأمن للتصدى بكل حسم لكافة التعديات على أملاك الدولة بمختلف مناطق مركز ومدينة اطسا وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشدد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وجارى المتابعة والمرور المستمر لإزالة التعديات وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

 

ومن جانب آخر  قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لاصلاح انفجار خط المياه المتواجد خلف مدرسة اطسا الاعدادية بمدينة اطسا ،  نفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، وفى إطار المتابعة المستمرة للدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا بسرعة معالجة الأعطال وصيانة خطوط شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه ، كما وجه بتواجد كافة المعدات الخاصة بالشفط وذلك لسحب كافة المياه من الشوارع وأيضا معالجة التلفيات الناتجة من تراكمات المياه بالشوارع ،  حيث قام بتوجيه المعدات الثقلية لرفع المخلفات الطينية واعادة توزيع طبقة رملية وترابية بالأماكن المتضررة من المياه وإعادتها أفضل مما كانت عليه لتيسرالحركة للمواطنيين وسكان المنطقة ،  كما شدد رئيس مركز ومدينة اطسا  ،على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والنزول للشارع وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على مداراليوم وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ الفيوم .

 

 

 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (1)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (2)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (3)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (4)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (5)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (6)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (7)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (8)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (9)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (10)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (11)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (12)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (13)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (14)
 

 

حملة لإزالة التعديات على أراضى (15)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 43 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ

ازاله التعديات

التعدى على الاراضى

الفيوم

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

مقتل 12 إرهابيا فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

ننشر أول صور لموقع انهيار حائط مبنى على سور مدرسة ابتدائى دون خسائر بسوهاج

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

196 دولة فى مهمة لإنقاذ كوكب الأرض فى شرم الشيخ.. تراجع النظم البيئية والتغيرات المناخية أخطر التحديات التى تهدد البشرية فى العصر الحالى.. ومصر ترأس الاتفاقية العالمية حتى نهاية 2020

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

الحكومة تكشر عن أنيابها.. بدء الموجة الأولى لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بـالمحافظات.. "الزراعة" مصر خسرت 84 ألف فدان بعد 25 يناير.. وتطالب بحملات توعية بدور العبادة.. والحل فى منح قروض إسكان تعاونى

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

غدا أمطار على القاهرة والوجه البحرى.. غزيرة ورعدية على شمال الصعيد وحلايب

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

الأهلي يؤكد جاهزية أزارو لمواجهة الوصل رغم رحلة الطيران بين 3 دول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة