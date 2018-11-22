حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرى إطسا فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالي

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بحملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكل من الغرق وقلمشاه وقلهانه والحجر.

وذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم وتعليمات الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا لإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والأراضى الزراعية والتعديات على الطرق العامة.

أسفرت عن إزالة عدد "19" حالة تعدى بالبناء أو الزراعة على مساحات مختلفة عبارة عن غرف وأسوار ومنازل، .

كان ذلك تحت اشراف عبدالتواب نصر عبدالتواب نائب رئيس المدينة لشئون القرى وعبدالحميد عبدالمولى رئيس الوحدة المحلية بالغرق وعصام السيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بقلهانه وأحمد منير رئيس الوحدة المحلية بقلمشاه وعبدالعليم عبدالباقى يونس المالكى رئيس الوحدة المحليه بقرية الحجر.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا، على استمرار مركز ومدينة اطسا بالتعاون مع أجهزة الأمن للتصدى بكل حسم لكافة التعديات على أملاك الدولة بمختلف مناطق مركز ومدينة اطسا وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وشدد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم، على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، وجارى المتابعة والمرور المستمر لإزالة التعديات وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ومن جانب آخر قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لاصلاح انفجار خط المياه المتواجد خلف مدرسة اطسا الاعدادية بمدينة اطسا ، نفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، وفى إطار المتابعة المستمرة للدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة اطسا بسرعة معالجة الأعطال وصيانة خطوط شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه ، كما وجه بتواجد كافة المعدات الخاصة بالشفط وذلك لسحب كافة المياه من الشوارع وأيضا معالجة التلفيات الناتجة من تراكمات المياه بالشوارع ، حيث قام بتوجيه المعدات الثقلية لرفع المخلفات الطينية واعادة توزيع طبقة رملية وترابية بالأماكن المتضررة من المياه وإعادتها أفضل مما كانت عليه لتيسرالحركة للمواطنيين وسكان المنطقة ، كما شدد رئيس مركز ومدينة اطسا ،على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والنزول للشارع وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على مداراليوم وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ الفيوم .