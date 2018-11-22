حفل موسيقي فى بيت السحيمى بمشاركة فنانين مصريين ويونانيين.. السبت

يستضيف بيت السحيمى بالقاهرة، يوم السبت، حفلاً موسيقياً بعنوان "شعر ومغنى" أشعار مُغَنَاة، تقوم بتنظيمه مؤسسة الثقافة اليونانية فرع الإسكندرية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة المصرية، بحسب بيان للسفارة اليونانية اليوم.

وتتضمن فقرات الحفل أغانى من كلمات شعراء مصريين ويونانيين كبار، قام بتلحينها عدد من الملحنين المعروفين فى كلا البلدين.

يشارك بالغناء من الجانب اليونانى "كوستاس ثومائيدس" و"ديميتريس نيكولوديس"، ومعهم على البيانو "يؤانيس فيلبوبوليتيس"، ويقدمون مجموعة من الأغانى، من أشعار عدد من شعراء اليونان المعروفين، مثل "قسطنطين كفافيس" و"جورج سيفيريس" و"أوديسياس إيليتيس" و"يانيس ريتسوس" وغيرهم.



ويشارك بالغناء والعزف على العود من الجانب المصرى المطرب "خالد شمس"، بالاشتراك مع فرقة "أصدقاء المتوسط "، ويقدمون باقة من الأغانى من كلمات "أحمد شوقي" و"أحمد رامي" و"إبراهيم ناجي" و" كامل الشناوي" وغيرهم من شعراء مصر الكبار.