video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حفل موسيقي فى بيت السحيمى بمشاركة فنانين مصريين ويونانيين.. السبت

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:51 م
حفل موسيقي فى بيت السحيمى بمشاركة فنانين مصريين ويونانيين.. السبت بيت السحيمي
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

يستضيف بيت السحيمى بالقاهرة، يوم السبت، حفلاً موسيقياً بعنوان "شعر ومغنى" أشعار مُغَنَاة، تقوم بتنظيمه مؤسسة الثقافة اليونانية فرع الإسكندرية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة المصرية، بحسب بيان للسفارة اليونانية اليوم.

 

وتتضمن فقرات الحفل أغانى من كلمات شعراء مصريين ويونانيين كبار، قام بتلحينها عدد من الملحنين المعروفين فى كلا البلدين.

 

يشارك بالغناء من الجانب اليونانى "كوستاس ثومائيدس" و"ديميتريس نيكولوديس"، ومعهم على البيانو "يؤانيس فيلبوبوليتيس"، ويقدمون مجموعة من الأغانى، من أشعار عدد من شعراء اليونان المعروفين، مثل "قسطنطين كفافيس" و"جورج سيفيريس" و"أوديسياس إيليتيس" و"يانيس ريتسوس" وغيرهم.


ويشارك بالغناء والعزف على العود من الجانب المصرى المطرب "خالد شمس"، بالاشتراك مع فرقة "أصدقاء المتوسط "، ويقدمون باقة من الأغانى من كلمات "أحمد شوقي" و"أحمد رامي" و"إبراهيم ناجي" و" كامل الشناوي" وغيرهم من شعراء مصر الكبار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنمية الثقافية ينظم "ليالى السيرة الهلالية" ببيت السحيمى.. 15 نوفمبر

بيت السحيمى ينظم حفلا لفرقة أجيال.. الخميس

تأجيل "فرجة شو" و "مزمار النيل " بالسحيمى

السفارة اليونانية بالقاهرة

بيت السحيمي

اخبار مصر

العلاقات المصرية اليونانية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة