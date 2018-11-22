video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حركة فتح: الإرهاب الحقيقى هو الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 01:12 م
حركة فتح: الإرهاب الحقيقى هو الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال
أ ش أ
إضافة تعليق

 أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أن الشعب الفلسطينى كله مناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأن النضال ضد الاحتلال الإسرائيلى سيستمر، والإرهاب الحقيقى هو الاحتلال الإسرائيلى الاستعمارى العنصرى.
وقال عضو المجلس الثورى والمتحدث باسم فتح أسامة القواسمى - فى بيان اليوم الخميس - "إننا نرفض رفضا قطعيا أن يوسم أى فلسطينى بالإرهاب، بينما الإرهاب الحقيقى واضح وجلى أمام العالم من خلال ممارساته القمعية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطينى، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلى من تطبيق نظام الفصل العنصرى والأبارتهايد، وتعميق الاحتلال وشرعنة الاستعمار وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وهدم البيوت والمحال التجارية، وإقامة الحواجز العسكرية والاعتقالات اليومية، إضافة إلى التعذيب النفسى والجسدي خلف قضبان الاحتلال للأطفال والنساء، ومنع المسلمين والمسيحيين من الوصول لاماكن عبادتهم فى القدس، هو أعلى درجات الإرهاب فى العالم".
يأتى ذلك فى الوقت الذى اقتحمت فيه أعداد كبيرة من جنود الاحتلال وعناصر من وحداتها الخاصة، ترافقها آليات تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، اليوم الخميس، مخيم شعفاط وسط القدس، وانتشرت فى الشارع الرئيسى الممتد من الحاجز العسكرى وحتى ضاحيتى راس خميس وشحادة.
واعتلى الجنود أسطح بنايات في المنطقة، في حين أوقف الاحتلال طلبة المدارس والحافلات وأخضعهم للتفتيش وأخرهم عن أعمالهم ومدارسهم.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت أمس عمليات هدم واسعة طالت 19 منشأة تجارية، في الوقت الذي أعرب فيه السكان عن خشيتهم من استكمال عمليات الهدم والتدمير للمتاجر في المنطقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين تدين الفيتو الأمريكى على قرار التدخل لوقف العدوان على قطاع غزة

الأرض خط أحمر.. قضاء فلسطين يواجه بائعى الأراضى للإسرائيليين بـ"الأشغال الشاقة" ويتوعد بأحكام أكثر شدة.. المخابرات العامة الفلسطينية تنتهى من ملف شامل لصفقات البيع المشبوهة فى القدس وقلقيلية ونابلس وأراضى 48

فلسطين تدعو لضرورة تمويل القطاعات الحيوية فى مدينة القدس

إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

فتح

فلسطين

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة