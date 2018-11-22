حالة الطقس اليوم الخميس 22/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد للقاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية غربية تنشط على السواحل الغربية والبحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 17 ، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 ، ومطروح العظمى 24 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 28 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 30 والصغرى 16 .

الطقس فى الأردن

نهاراً

تنخفض درجات الحرارة لتصبح حول إلى أقل من معدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتكون الأجواء مائلة إلى البرودة، ومتقلبة بين غائمة جزئياً وغائمة.

ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر، خفيفة إلى متوسطة الشدة، في العديد من المناطق. في حين تكون رعدية، متوسطة الشدة، في المنطقة الشمالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة: -الرياح: جنوبية، معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء أكثر برودة مقارنة مع الليالي الماضية، وغائمة جزئياً إلى غائمة إجمالاً.

وتتجدد فرص هطول الأمطار بمشيئة الله مع ساعات الليل المتأخرة في شمال ولاحقاً وسط المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.