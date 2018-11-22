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جهاز مدينة السادات: إنشاء محطتى محولات كهرباء بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه

الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:53 ص
جهاز مدينة السادات: إنشاء محطتى محولات كهرباء بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه محولات كهرباء
​كتب أحمد حسن
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صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جارٍ إنشاء محطتى محولات (محطة كهرباء المطورين بطاقة 160 ميجا تصل إلى 200 ميجا بجهد 66/22، وتخدم 298 وحدة صناعية بمشروع "مصنعك جاهز بالرخصة"، ومجمع صناعات ومنطقة خدمات - ومحطة كهرباء الحى المتميز بطاقة 200 ميجا بجهد 66/22، وتخدم قطع أراضى الحى المتميز)، بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه، بقدرة 360 ميجا، ما يعادل 140 % من المحطات القائمة بالكامل.

وقال المهندس أمين غنيم: تم الانتهاء من تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء بالمدينة، حيث تم تنفيذ شبكة كهرباء الحى المتميز، بقيمة إجمالية 162 مليون جنيه، وتم إطلاق تيار شبكة كهرباء منطقة المطورين الصناعيين، بقيمة إجمالية 235 مليون جنيه، وتضم 4 موزعات لتغذية المنطقة، و31 غرفة محول، و162 لوحة جهد منخفض، كما تم الانتهاء من شبكة كهرباء مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بقيمة إجمالية 34 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ الشبكة كاملة بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم إطلاق التيار بالمرحلة الأولى وتسكين المواطنين.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه تم الانتهاء من تغذية حى الزيتون (إسكان اجتماعى) بالكهرباء، بقيمة 16 مليون جنيه، حيث تم تغذية 5 آلاف وحدة سكنية (250 عمارة)، وتم إطلاق التيار بالوحدات التى تم تسليمها.

 


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مدينة السادات

الاسكان

محولات كهرباء




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