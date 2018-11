جامعة الإسكندرية: قبول الخطة البحثية لرسائل الدكتوراه مرتبط بالتسجيل بمكتب براءة الإختراع

ناقش مجلس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث برئاسة مختار يوسف ، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث تقرير مفصل من الدكتور يسري طه عن E-Portfolio وهو توحيد الملف الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتكامله مع المواقع البحثية والإدارة العالمية.

وأكد الدكتور مختار أن جامعة الإسكندرية هي أول جامعة مصرية تفعل نظام E-portfolio ، مضيفا أن المشروع مدعم كاملا من وزارة الإتصالات ، كما أكد الدكتور يسري طه أن وزارة الإتصالات وقع اختيارها على جامعة الإسكندرية تحديدا لتطبيق هذا المشروع ، وأضاف أن هدف المشروع هو إنشاء ملف أكاديمي موحد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يحقق متطلبات الجامعات المصرية ويتوافق مع المعايير العالمية ويحتوي الملف الأكاديمي على ( السيرة الذاتية لكل عضو هيئة تدريس – مشروعات – أبحاث ) .



كما ناشد الدكتور مختار يوسف كافة وكلاء الدراسات العليا والبحوث بضرورة تعريف أعضاء هيئة التدريس بنظام E-portfolio في كل كليات ومعاهد الجامعة .



وأعلن المجلس عن ورشة العمل التي سوف تُعقد بكلية العلوم يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2018 في تمام الساعة الحادية عشر ، بمدرج زويل ، حيث ينظمها بنك المعرفة المصري عن "How to get Published" IOP”s، كما أعلن المجلس انه لن يتم قبول أي مقترح خطة بحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة الا بعد التسجيل في مكتب براءة الإختراع بالجامعة، وأنه لا بد أن تتوافق كافة رسائل الماجستير والدكتوراة مع رؤية مصر 2030.



كما وافق المجلس على تفعيل البروتوكول الموسع والموقع بين جامعة الاسكندرية والأكاديمية العربية والخاص ببرنامج الدكتوراة ليشمل جميع فروع الأكاديمية (القاهرة –أسوان – بورسعيد ) والتي تنفذ من خلال كلية الحقوق –جامعة الإسكندرية معهد النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العليا بالقاهرة.



كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون التدريبي بين كلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية ومركز السياسات الإقتصادية –معهد التخطيط القومي، ووافق أيضا على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية وجامعة عدن – الجمهورية اليمنية.