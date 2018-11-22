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جامعة الإسكندرية تنظم معسكرا لطلابها أصحاب المنتجات اليدوية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:50 ص
جامعة الإسكندرية تنظم معسكرا لطلابها أصحاب المنتجات اليدوية رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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يقيم مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية 30 نوفمبر معسكرا للطلاب أصحاب المنتجات اليدوية، والمشتركين ضمن معارض (منتجى) تحت عنوان (Montagy Camp).
 
ويستمر لمدة يوم واحد بهدف اكتساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية نحو تطوير قدرات ريادة الأعمال فى مجال المنتجات اليدوية، حيث صرح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس مجلس أمناء مركز التطوير الوظيفى أن المركز بصدد إعداد خطة متكاملة لاكتساب الطلاب المشاركين مهارات جديدة فى المنتجات اليدوية خاصة فى تكنولوجيا المنتجات اليدوية، واكتساب مهارات جديدة حول التسويق الإلكترونى بجانب تبادل الخبرات والمهارات بين المشاركين.
 
كما صرح الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال أن المركز حريص على وضع آليات وأطر تنظيمية تساعد الطالب المنتج على المنافسة فى السوق المحلية والعالمى، مشيرا إلى أن المعسكر يتضمن عدة ندوات فى التسويق الإلكترونى وفرص التمويل المتاحة والتعريف بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتطورة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل عن تكنولوجيا الماكينات وماكينات الحفر بالليزر والكتابة على المعادن والماسحات ثلاثية الأبعاد من خلال الشركات المشاركة بالاضافة لعدد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات وجوائز تقدمها الشركات المشاركة.

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