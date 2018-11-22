جامعة أسوان تقرر تنظيم قوافل طبية وبيطرية لدول حوض النيل

جاء ذلك اثناء اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان رقم 72 والذي عقد برعاية الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة ، وذلك لأول مرة في نادى التجديف والرياضات المائية بدعوة من مجلس إدارة النادى تحقيقأ لروابط التأخى بين مؤسسات المجتمع المحلى ، وبرئاسة الدكتور احمد سيد خليل وبحضور كلا من ايمن عثمان نائب الدراسات العليا والبحوث والعميد عبدالله المليجي رئيس مدينة أسوان والمهندس أحمد رشاد رئيس مدينة اسوان الجديدة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع والبيئية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمجلس.

وصرح الدكتور احمد غلاب رئيس الجامعة في " بيان " أن المجلس وافق ايضا علي المذكرة المقدمة من وكيل كلية التربية النوعية بشأن تكوين

فريق كورال يجمع دول حوض النيل لدعم التواصل والترابط الشعبي والثقافي والفني بين ابناء القارة السمراء واضاف الدكتور أحمد سيد خليل نائب رئيس جامعة اسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تمت الموافقة علي تنفيذ قوافل طبية وبيطرية وزراعية للمجتمع المحلي شهريا داخل محافظة أسوان ، وتنظيم معسكر خدمة عامة بمناسبة اليوم العالمي التطوعي للبيئة يوم 8 ديسمبر المقبل . واوضح نائب رئيس جامعة اسوان أن المجلس وافق ايضا علي توقيع برتوكول تعاون بين جامعة اسوان وبين متحف النوبة في كافة المجالات ، علاوة علي عقد ندوات توعية عن الادمان وإعداد كوادر مدربة متخصصة في هذا المجال من كوادركليات الجامعة ، بالاضافة الي عقد منتدى الجامعة لبحث ودراسة أهم المشكلات البيئية ودراستها من المتخصصيين فى كل مجال وإستغلال الجامعة كبيت خبرة لخدمة مجتمع الاسوانى فى شتى المجالات