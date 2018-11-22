تعيين 2817 باحثا عن العمل وقياس مستوى مهارة 2253 عاملا بالقليوبية

كتب محمود راغب

سجلت مديرية القوى العاملة بالقليوبية 8135 شابا باحثا عن العمل، وبلغ المعينون من خلال كعوب العمل المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2817 معينا، فضلا عن توفير 221 فرصة عمل بمصانع وشركات المحافظة، بالإضافة إلى ترشيح 7 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من فتحى دسوقى وكيل الوزارة، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 2253 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2274 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة.

وتابع أنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 60 تصريحا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 25 مؤهل عالى، و33 متوسطة، و2 فوق المتوسطة، فضلا عن 5 عقود بالأردن.

وفى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 14 ألفا و436 عاملا، وقد تم صرف 305 آلاف و800 جنيه، منهم 303 آلاف و600 جنيه، للمناسبات والأعياد، و2200 جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية لـ1448 مستفيداً، كما بلغ إجمالى الحاصلين على شهادة أمان 58 شهادة ليصبح إجمالى الشهادات المحررة 1258 شهادة، وذلك خلال أكتوبر الماضى.

كما تم التفتيش على 398 منشأة فى مجال التفتيش بالسلامة والصحة المهنية، وحررت محاضر مخالفات لـ207 منشآت، فضلا عن التفتيش على 816 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 347 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وبلغ عدد الشكوى المقدمة فى مجال علاقات العمل 152 شكوى، تم تسوية 9 وديا، و48 أحيل للقضاء، ومازال 72 شكوى تحت البحث، وتم حفظ 23 شكوى.