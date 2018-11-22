"تعليم القليوبية" تنفى انتشار الجديرى المائى و"الصحة": نوفر التطعيمات بالمدارس

شهدت مدرسة ميت عاصم الابتدائية التابعة لمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، حالة من القلق الشديد بعد تردد أنباء عن تفشى مرض الجدرى المائى وحمى التيفود بين الطلاب بالمدرسة، مما تسبب فى حالة من الذعر بين الأهالى، وتخوفهم على أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة خشية الإصابة بالمرض.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه لا يوجد صحة لتلك الأنباء المترددة بشأن مدرسة ميت عاصم الابتدائية، مشيرًا إلى أن هناك حالة واحدة مصابة بالجدرى المائى، وتم إعطائها أجازة من المدرسة حتى لا يتفشى المرض وتصيب زملائها بالفصل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم تطهير الفصل بالمطهرات لمواجهة أى أمراض، منوها إلى أن مديرية التربية والتعليم تنسق مع مديرية الصحة بالقليوبية، لعمل حملات دورية وتطعميات ضد كافة الأمراض التى تنتشر فى المدارس نتيجة اختلاط الطلاب، وتلك التطعيمات تتم بصفة منتظمة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه يوجد 3 حالات من الجدرى المائى على مستوى مدارس القليوبية، ونفى أن تكون هناك 15 حالة مصابة بمدرسة ميت عاصم الابتدائية.

وأضاف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الأمراض المعدية كالجدرى المائى، وحمى التيفود، لها تطعميات وتحصينات يتم توزيع فريق طبى على مستوى المحافظة، ليعطيه لكل فصول المدارس التعليمية، وذلك لمواجهة أى مرض والحفاظ على صحة الطلاب وحمايتهم من أى مرض

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن هناك إدارة خاصة بالمدارس، تابعة لمديرية الصحة تسمى الصحة المدرسية، وبها مسؤل بكل مدينة على مستوى المحافظة يتابع معه مسؤل بكل مدرسة بصفة يومية متابعة الصحة بكافة المدارس، حتى نكون على أوجه الاستعداد لمواجهة أى مرض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مرض الجدرى المائى، مرض عادى وليس خطير ويحتاج الراحة التامة، لذالك الطالب المصاب، يتم إعطائه اجازة حتى يتم شفائه منه خلال أسبوع وحتى لا يعدى غيره، ويتم عمل إجراءات وقائية للفصل الدراسى الذى وجدت به الحالة المصابة وباقى الطلاب.

كانت قد سادت حالة من الهلع بين أهالى تلاميذ مدرسة ميت عاصم الابتدائية عقب تسريب أخبار من داخل المدرسة بإصابة 15 طالبا بحمى التيفود والجدرى وتم منع أولياء الأمور أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة لتجنب العدوى.