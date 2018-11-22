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الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:58 م
خالد صلاح
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تعاون بين بورسعيد والبنك الأوروبى للتنمية فى مشروعات البنية الأساسية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:58 م
تعاون بين بورسعيد والبنك الأوروبى للتنمية فى مشروعات البنية الأساسية جانب من اللقاء
بورسعيد - السيد فلاح
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد البنك الأوروبي للتنمية خلال زيارتة لبحث مجالات التنمية المشتركة بين الجانبين.
 
 وأكد محافظ بورسعيد، أن بور سعيد يجري علي أرضها مشروعات تنموية عالمية في مختلف المجالات وستكون قبلة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم وجاهزة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع البنك في المرحلة الحالية لانشاء محطات صرف صحي وصناعي  وأخري للبيوجاز لخدمة مشروع تنمية الماشية الذي سيكون بورصة لتداول اللحوم والماشية لمصر وكذلك المشروعات الحضارية المجاورة له، مشيرًا إلى أن الأجواء مهيأة للتنفيذ الفوري لهذه المشروعات مع البنك. 
 
ومن جانبة أكد رئيس الوفد الأوروبي أن بورسعيد بالفعل تعد أحد المناطق الاقتصادية الهامة في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وهناك اقبال كبير من الشركات الاستثمارية العالمية للعمل علي أرضها وان البنك متواجد في مصر بمشروعات تنموية مختلفة تعد قيمتها مليار ونصف يورو وهناك رغبة كبيرة العمل مع محافظة بورسعيد في مجالات التنمية المختلفة ومن خلال الزيارة الميدانية واللقاء مع محافظ بورسعيد سيتم ترجمة هذه الرغبات الي واقع عملي في اقرب وقت بعد استيفاء الدراسات الخاصة بالمشروعات التي عرضها محافظ بورسعيد.
 
 
 
 

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