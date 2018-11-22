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تحرير 1153 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:51 ص
تحرير 1153 مخالفة مرورية وفحص 39 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله مرور -ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 1153 مخالفة مرورية متنوعة .

 

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية حنلة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 6 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 13 قرار تعدى على منافع الرى، 11 قرار تعدى على منافع نهر النيل، 6 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3512 متر تقريباً تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 5 قرارات وحدة محلية و"4 أحكام قضائية.

 

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف والتى عن فحص 10 مزارعين دائرة مركز السادات،  وفحـص 39شخص وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 4 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 22 شقة مفروشة 24 شخص جنائى من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 6 قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم.


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