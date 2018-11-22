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بلاغات تتهم مستريح جديد بالاستيلاء على 5 مليون جنيه بدمياط

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:04 ص
بلاغات تتهم مستريح جديد بالاستيلاء على 5 مليون جنيه بدمياط حبس -ارشيفية
دمياط عبده عبد الباري
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حرر عدد من أهالى قرية أبو جريدة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط محاضر يتهمون فيها أحد الأشخاص بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 5 ملايين جنيه بحجة توظيفهم فى مجال المقاولات.

 

وقال الشاكون فى بلاغاتهم أن المتهم "ط. ح. ا" حصل على مبالغ مالية من العديد من الأشخاص تصل إلى 5 ملايين جنيه، مشيرين إلى أن المتهم كان يعمل مبيض محارة وبدأ فى جمع الأموال لاستثمارها فى مجال المقاولات والبناء وتجارة نشارة الأخشاب وبيعها لمزارع الدواجن وتصديرها للخارج.

 

وأضاف الشاكون فى محاضرهم أن المتهم أسس شركة مقاولات بمدينة دمياط الجديدة ونجح فى الحصول على مناقصة لإنشاء مدرسة من قبل هيئة الأبنية التعليمية واستغل العقد المبرم بينه وبين الهيئة فى جمع أموال من ضحايا جدد بمدينة دمياط الجديدة ومركز بلقاس بالدقهلية بداعى استثمارها وتسليم أرباح بعد الانتهاء من تسليم المدرسة.

 

وحرر عبدالرحيم عبد الفضيل مقاول ومقيم بقلبشو التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، يتهم فيه المذكور بالنصب عليه بقيمة مليون و800 الف جنيه مستحقات إحلال وتثبيت تربة لعدد 11 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم محضر 41020 لسنة 2018 قسم شرطة دمياط الجديدة.

 

كما حرر محمد زغلول ومقيم بقرية أبو جريدة محضر ضد المتهم لقيامه بالنصب عليه فى بقيمة 190 ألف جنيه.

 

كما حرر محمد. أ محضرا برقم 7295 لسنة 2018 اموال عامة اتهم فيه المذكور بالنصب عليه فى 180 الف جنيه وحرر احمد. ا المحضر رقم 3946 دمياط الجديدة واتهمه فيه بالاستيلاء على 148 ألف جنيه كما حرر السيد. م محضر برقم 2361 لسنة 2018 يتهم فيه المذكور بالاستيلاء على 600 ألف جنيه.

 


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