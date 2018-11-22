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برلمان أيرلندا يرحب بمسودة اتفاق "البريكست"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:54 ص
برلمان أيرلندا يرحب بمسودة اتفاق "البريكست" بريكست
أ ش أ
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أيد برلمان أيرلندا بأغلبية ساحقة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، ودعمت كافة الأحزاب الرئيسية المسودة التى تقول الحكومة إنها تحقق كل أولوياتها.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الأيرلندى "ليو فرادكار" قال إن مسودة الاتفاق لم يكن لها تداعيات دستورية فى المملكة المتحدة، كما لم تفصل أيرلندا الشمالية عن باقى المملكة.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد وافقت على مسودة اتفاق أعدتها رئيسة الوزراء "تيريزا ماى" بشأن البريكست، ومن المقرر أن يصدق زعماء الاتحاد الأوروبى على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من التكتل يوم الأحد القادم إلى جانب إعلان سياسى بشأن التجارة بين الجانبين. 
 


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