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براءة سائق من تهمة التعدى على رجال الأمن وحيازة مخدرات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:14 م
براءة سائق من تهمة التعدى على رجال الأمن وحيازة مخدرات محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسن اليمانى، ببراءة سائق من تهمة الاتجار بالحشيش المخدرة ومقاومة السلطات بمنطقة باب الشعرية.
 
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3939لسنة 2018 جنايات باب الشعرية، قيام المتهم «محمد .ا» 39 سنه سائق، في سبتمبر الماضي بإحراز  بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها.
 
وقال الضابط مجري التحريات،انه إثناء مرور القوة الأمنية بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسيجارة مشتعلة واشتم منها رائحة احتراق جوهر الحشيش وبالتوجه لضبطه اشهر سلاحا ابيض «سكين» لمنعة من اداء عملة فتمكن من ضبطة وبتفتيشه عثر علي المواد المخدرة ومبلغ مالى.
 
وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
 
 

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