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الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:59 م
خالد صلاح
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بدء التشغيل التجريبى لسوق الأسماك الجديد ببورسعيد قريبًا تمهيدًا لافتتاحه

الخميس، 22 نوفمبر 2018 03:59 م
بدء التشغيل التجريبى لسوق الأسماك الجديد ببورسعيد قريبًا تمهيدًا لافتتاحه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه سيتم التشغيل التجريبي لسوق الأسماك الجديد في قلب المدينة قريبًا تمهيدًا للافتتاح الرسمي المنتظر خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي. 
 
وقال محافظ بورسعيد، إن السوق تم إقامتة علي أحدث مستوي عالمي وسيتم إداراتة علي نفس المستوي من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة وتتولي الإشراف علي أعمال الأمن والنظافة من خلال منظومة إليكترونية متكاملة  كما سيتم متابعة وإرشاد البائعين داخل السوق للحفاظ علي المرافق والشكل العام للسوق الذي سيكون افتتاحة نقلة حضارية كبري في بورسعيد.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة المحافظ مع الشركة المنفذة للمشروع بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ولفيف من الأجهزة التنفيذية. 
واستطرد "الغضبان"، بأن منطقة سوق السمك الجديد ستشهد تطوير شامل لإزالة كافة العشوائيات المحيطة به وإقامة مول تجاري حديث ومنطقة متنزهات كما سيتم طلاء العمارات المطلة علي المنطقة بشكل موحد يتناسب مع طبيعتها الجديدة ومن المنتظر أن تشكل المنطقة بكافة منشآتها الحديثة منطقة جذب وثقل تجاري جديد سيعمل علي تخفيف الضغط علي المناطق التجارية الأخري في السوق التجاري وطرح البحر وغيرها.
 
وأكد محافظ بورسعيد، بأن هذا المشروع هو هدية لأبناء بورسعيد وأنه علي ثقة تامة أنهم سيحافظون علي هذا المشروع الحضاري من أجل الحفاظ علي واجهة بورسعيد الحضارية امام زائريها.
 
 
 
 

 


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