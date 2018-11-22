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انتحار طبيب شاب لمروره بظروف نفسية سيئة بدمنهور

الخميس، 22 نوفمبر 2018 10:58 ص
انتحار طبيب شاب لمروره بظروف نفسية سيئة بدمنهور جثه -ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أقدم طبيب شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة منزلة بمدينة دمنهور بالبحيرة وذلك لمروره بظروف نفسية سيئة.

 

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من شرفة مسكنه بأحد العقارات الكائنة بشارع الوكالة.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم دمنهور إلى مكان الواقعة بقيادة المقدم حسن قاسم و تبين وجود جثة إبراهيم .ا.ا. 27 سنة طبيب بشرى بمستشفى دمنهور العام ومقيم بذات العنوان مسجاة على الأرض أمام العقار محل سكنه بذات الناحية وبمناظرتها تبين وجود إصابات بالرأس وأجزاء متفرقة بالجسم .

 

أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام .

 

بسؤال والده أ.ا.ع. 58 سنة ومقيم بذات العنوان قرر بقيام نجله المذكور بإلقاء نفسه من شرفه مسكنه بالطابق السادس علوى وأضاف أنه يعانى من مرض نفسى ويعالج منه منذ فتره ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائياً .

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 
 

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